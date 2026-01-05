Obavijesti

PRETRAŽILI MU KUĆU

Imao je oružja za manji rat: Velika zapljena kod Imotskog

Piše Marta Divjak,
Foto: PU splitsko dalmatinska

Policija je potvrdila postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, zbog čega mu sada prijeti kaznena prijava

Policija je kod 53-godišnjaka u obiteljskoj kući u Podbablju, kod Imotskog pronašla opasan arsenal oružja. U kući je imao automatsku pušku AK-47, poznatiju kao "Kalašnjikov", uz koju je muškarac držao i pet pripadajućih spremnika. Uz automatsko oružje, zaplijenjene su i dvije puške, jedna s užlijebljenom cijevi te vojni model M-48.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Osim dugog vatrenog oružja, pretragom je pronađen i revolver, dva zračna pištolja te jedan posebno opasan primjerak, ručno prerađeni pištolj nepoznate marke i kalibra. Uz oružje je pronađena i velika količina streljiva koja uključuje 375 komada puščanih metaka te 155 komada pištoljskog streljiva kalibra .22.

Kod njega je pronađen i privredni eksploziv ukupne mase 130 grama i  jednu detonatorsku kapislu za aktivaciju.

Nakon dovršenog istraživanja, 53-godišnjak je uhićen. Policija je potvrdila postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, zbog čega mu sada prijeti kaznena prijava.

