Imao nokte od 15 centimetara, jeo je mrtvog oca: 'Pet dana nisam jeo, nisam imao što'

Susjedi su pozvali policiju, kada su srušili vrata, svi su ostali u šoku. Tijelo u poodmakloj fazi raspadanja bilo je na krevetu, a D.M. koji je inače psihički bolestan, bio je skriven iza namještaja...

<p>Muškarac D. M. (39) iz Glogonjskog rita kod Beograda odveden je u bolnicu, nakon što je, kako se sumnja, danima jeo preminulog oca Aleksandra koji je najvjerojatnije umro prirodnom smrću. </p><p>Strava i užas u stanu otkriveni su u petak kada su susjedi počeli osjećati nesnosan miris iz stana na drugom katu zgrade. </p><p>Susjedi su tada shvatili da Aleksandra danima nisu vidjeli. Pozvali su policiju, a kada su srušili vrata svi su se zaprepastili. Tijelo u poodmakloj fazi raspadanja bilo je na krevetu, a D.M. koji je inače psihički bolestan, bio je skriven iza namještaja, piše <a href="https://www.kurir.rs/crna-hronika/3542019/stan-strave-i-uzasa-nadomak-beograda-otkriveno-zasto-je-sin-jeo-mrtvog-oca-ovo-su-jezivi-detalji-horora-iz-glogonjskog-rita" target="_blank">Kurir.rs</a>.</p><p>Policajci su pokušali pričati s uplašenim muškarcem, ali on im je samo rekao kako se zove i cijelo vrijeme ponavljao: </p><p>- Pet dana nisam jeo, nisam imao što. </p><p>Sumnja se da je uslijed gladi i bolesti otkidao dijelove tijela preminulog oca i jeo.</p><p>Odmah je prevezen na Infektivnu kliniku, a liječenje će najvjerojatnije nastaviti u psihijatrijskoj ustanovi.</p><p>Mještani Glogonjskog rita kažu kako su čuli priče da je na tijelu preminulog bilo i ugriza.</p><p>- D.M. je bio bolestan, ako je i jeo oca, to je napravio jer nije znao što treba napraviti. Nesretnik je vjerojatno izgladnjelo, a nije znao izaći iz stana. Čuli smo da je kidao dijelove trbuha s leša - rekao je šokirani mještanin.</p><p>Susjedi iz zgrade kažu kako je stan preminulog i njegovog sina prljav i pun smeća. </p><p>- Ta obitelj je živjela u izuzetno lošim uvjetima. Nismo obraćali pozornost na neugodan miris jer se iz njihovog stana uvijek osjećao, a ni oni se nisu mogli pohvaliti higijenom - rekla je susjeda. </p><h2>Bilo i nasilja</h2><p>Kako kažu susjedi, godinama su pokušavali pomoći nesretnoj obitelji. </p><p>- D.M. je izlazio iz stana tri puta godišnje. To kako su oni izgledali bilo je jezivo. Sin je imao dugu kosu i bradu, a nokti su mu bili dugački bar 15 centimetara. Virio je kroz prozor držeći se rukama za štok. Zvali smo nadležne više puta i molili da im se pomogne - pričaju susjedi. </p><p>Preminuli Aleksandar često je jeo ispred zgrade, skriven u parkiću pa su se susjedi znali pitati daje li uopće sinu hrane. </p><p>Nisu se kupali, a bilo je i nasilja.</p><p>- Muž je jednom morao reagirati, više nije mogao gledati kako se međusobno tuku. Tada je Aleksandru oteo motku kojom je udarao sina - dodaju. </p>