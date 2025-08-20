Obavijesti

Imaš problem u Splitu? Nazovi Šutu. Objavio i broj za građane

Piše Matea Zanić,
Vidili ste zapušteni park? Prepun kontejner? Vlast ne treba služit sama sebi, nego ljudima, poručio je

U svojoj predizbornoj kampanji, Tomislav Šuta najavio je 'drugačiji i pristupačniji pristup' politici, ali malo tko je očekivao ovakav potez. Gradonačelnik je građanima javno dao svoj broj i pozvao ih da mu se obrate s problemima i prijedlozima vezanim uz grad.

- Vidili ste zapušteni park? Prepun kontejner? Vlast ne treba služit sama sebi, nego ljudima. Zato od danas imate direktni način komunikacije, pišite mi na WhatsApp i recite što vas muči ili što bi trebalo napravit - poručio je na Facebooku.

Za tu je svrhu objavio svoj broj 097 684 3808.

