Govoreći o roditeljstvu tijekom opće audijencije u Vatikanu, Franjo je izrazio žaljenje što kućni ljubimci "ponekad zauzimaju mjesto djece" u društvu.

"Danas... vidimo oblik sebičnosti", rekao je Papa. “Vidimo da neki ljudi ne žele imati dijete.

"Ponekad imaju jedno, i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamjenjuju djecu. Ovo može nasmijati ljude, ali to je stvarnost."

Praksa je, rekao je poglavar katoličke zajednice od 1,3 milijarde ljudi u svijetu, "nijekanje očinstva i majčinstva i umanjuje nas, oduzima nam ljudskost".

Dakle, "civilizacija stari bez čovječanstva jer gubimo bogatstvo očinstva i majčinstva, a zemlja je ta koja pati", rekao je Papa u dvorani Pavla VI.

Franjo je fotografiran kako miluje pse, dopustio je da mu se janje prebaci preko ramena tijekom Bogojavljenja 2014., a čak je milovao tigra i mladunče pantere.

No, dok je njegov prethodnik Benedikt XVI. bio ljubitelj mačaka, nije poznato ima li Franjo kućnog ljubimca u svojoj vatikanskoj rezidenciji.

Franjo je 2014. za dnevni list Il Messaggero rekao da je imati kućne ljubimce umjesto djece "još jedan fenomen kulturne degradacije", te da je emocionalni odnos s kućnim ljubimcima "lakši" od "složenog" odnosa između roditelja i djece.

U srijedu je, pozivajući parove koji iz bioloških razloga ne mogu imati djecu da razmisle o posvojenju, pozvao potencijalne roditelje da se "ne boje".

“Imati dijete je uvijek rizik, ali veći je rizik u tome da nemaš dijete, u nijekanju očinstva”, rekao je.

Argentinski fontifeks u prošlosti je osudio "demografsku zimu" ili pad nataliteta u razvijenom svijetu.

Početkom ove godine kritizirao je moderno društvo u kojem su karijera i zarada mnogima adut u izgradnji obitelji, nazivajući takav mentalitet "gangrenom za društvo".

Papin savjet očito je prigrlio sad već bivši nadbiskup Michel Aupetit koji je malo milovao tajnice, što je Papa rekao da i nije neki grijeh.

Prisjetimo se, pariški nadbiskup Michel Aupetit nedavno je podnio ostavku nakon što je objavljeno da je u vezi sa ženom.

Službeno objašnjenje nadbiskupije je bilo 'nejasno ponašanje nadbiskupa prema ženi'.

- Ponos, mržnja... Aupetit je grešnik, kao i ja. Kao što je bio i Petar, biskup na kojem je Isus utemeljio Crkvu. Kako je tadašnja zajednica prihvatila grešnog biskupa? To je bila normalna Crkva, navikla se osjećati grešnom, današnja Crkva nije navikla imati grešnog biskupa. Svi smo mi grešnici.

- Kad trač raste, on oduzme dobar glas osobi. Nisam prihvatio ostavku jer ne može upravljati biskupijom - dodaje Papa.