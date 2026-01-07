Imigracijski agenti ubili ženu u Minneapolisu. Pokušala ih je pregaziti svojim automobilom?

Agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) ubili su u srijedu vozačicu automobila u Minneapolisu, koja ih je navodno pokušala pregaziti, piše Associated Press. Sve se odvilo tijekom provođenja imigracijske racije u jednom stambenom dijelu grada.

- Agent je pucao na ženu dok se nalazila u vozilu - izjavila je glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin, i dodala da se incident zbio tijekom “zakonite provedbe saveznog zakona”.

Kako je navela lokalna policija, istraga je u tijeku i zasad nemaju drugih komentara.

Foto: Tim Evans

Na snimkama, koje kruže društvenim mrežama, vidi se automobil koji se nakon pucnjave zabio u stup u naselju. Identitet žene zasad nije objavljen.

Ubojstvo je odmah izazvao bijes javnosti pa je mjesto pucnjave okupiralo na stotine prosvjednika. Uzvikivali su parole protiv ICE-a i savezne vlade, optužujući ih za prekomjernu uporabu sile.

Inače, ovaj mučan slučaj zbio se usred jedne od najvećih imigracijskih operacija u posljednjih nekoliko godina, u sklopu koje je u područje Minneapolisa i St. Paula raspoređeno oko 2000 saveznih agenata. Operacija je već ranije naišla na oštre kritike lokalnih vlasti i aktivista.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey ranije je upozorio da masovno prisustvo saveznih agenata destabilizira grad i stvara strah među stanovnicima, osobito u imigrantskim zajednicama.