Imovina stranke Bandić Milan 365 u stečaju spala na 2384 €

Stečajni upravitelj Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti podnio je izvješće u kojem se navodi kako se nastavlja unovčenje imovine stranke neposrednom pogodbom za što je dosad bilo sedam poziva te da je vrijednost pokretnina stranke s nekadašnjih 14.520 sada spala na 2384 eura.

"Unovčenje imovine se nastavlja putem redovitog oglašavanja na web-stečaj stranicama te se postupa u skladu s pravilima o unovčenju imovine koja nije opterećena razlučnim pravima, neposrednom pogodbom, prema procijenjenoj vrijednosti. Nakon svake objave cijena se umanjuje za po 10 posto od početne prodajne vrijednosti", ističe se u izvješću stečajnog upravitelja Predraga Filajdića.

Dodaje se i da je dosad bilo objavljeno sedam poziva za unovčenje imovine, a nastavlja se daljnje oglašavanje te je i dovršena redovita revizija poslovanja te političke stranke.

Imovina Bandić Milana 365 je, prema izvješću stečajnog upravitelja Predraga Filajdića, krajem 2023. bila procijenjena na 14.520 eura, no prema posljednjem dopisima, njezina se vrijednost dodatno umanjuje.

"Stečajni upravitelj je putem ovlaštenog sudskog vještaka procijenio pokretnu imovinu dužnika, obzirom na protek vremena, amortizaciju i oštećenja u potresu, kao i preseljenju iz prostora stranke iz zagrebačke Praške ulice u Masarykovu", isticalo se u jednom od dosadašnjih izvješća gdje se pojašnjavalo i kako je tamo sada sjedište te stranke i "jedan korisniji dio uredske opreme".

U posljednjem izvješću se ističe i da stanje na računu te stranke - stečajnog dužnika sada iznosi 64.721,50 eura. Nema uvjeta za izradu stečajnog plana, zaključuje se u izvješću stečajnog upravitelja.

Trgovački sud u Zagrebu u siječnju 2024. otvorio je stečaj te političke stranke, a u svibnju te godine bile su utvrđene i tražbine vjerovnika u iznosu od nešto više od 280.000 eura među kojima je najveće potraživanje Četiri filma d.o.o od 127.447 eura. Prijedlog za otvaranje stečaja krajem 2023. podnio je predsjednik stranke i poslovni direktor Slavko Kojića navodeći nesposobnost za plaćanje i prezaduženost kao stečajni razlog,

"Nesposobnost za plaćanje posljedica je rješenja o prethodnoj mjeri Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. studenoga 2022. kojom se nalaže Financijskoj agenciji (Fini) da zabrani svim bankama u kojima dužnik ima otvoren račun isplate s njegova računa", isticalo se u prijedlogu Slavka Kojića.

Kojić je i prije zatraženog otvaranja stečaja u javnosti govorio o presudi Trgovačkog suda u korist tvrtke 4Film d.o.o. da im je stranka BM 365 dužna isplatiti 885.500 kuna (117.526,05 eura) s pripadajućim zateznim kamatama. Spor je nastao u proljeće 2018. kada je 4Film, u vlasništvu sestara Juka, pokrenuo ovrhu protiv stranke zbog neplaćenih spotova iz kampanje 2017.

U prijedlogu za stečaj navodilo se i da Bandić Milan 365 nema nekretnina, a da imovinu čini 67 "pokretnina", uglavnom uredskog namještaja, računala, fotoaparata i prateće opreme, hladnjaka, perilica posuđa, ali i "kaciga vespa vj bijela L" iako postojeći skuter (moped) vespa s istaknutim stranačkim obilježjima nije naveden u popisu imovine stranke.