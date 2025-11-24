Obavijesti

PROPAST BLAGA PLUS+

Imovina stvarana za zajednicu već je dugo u smrtnom limbu

Piše Alen Galović,

Brodarski institut u Zagrebu

U današnjem sustavu imovina poput Vjesnika ili Brodarskog instituta, ona koja bi mogla biti od koristi za cijelu zajednicu nema ni zaštitnika ni svrhu: previše je vrijedna da bi bila ostavljena na miru, ali nedovoljno profitabilna

U požaru napuštene zgrade Vjesnika i u tihom gašenju Brodarskog instituta zrcali se odavno znana istina: država prečesto ne zna, ne može ili ne želi brinuti za vlastitu imovinu. Njezino je upravljanje obilježeno odsustvom odgovornosti, bez strategije i bez svijesti o vrijednosti onoga što posjeduje - vrijednosti koja je nerijetko stvarana generacijama

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
OTKRIVAMO U privatnoj dječjoj klinici supruge šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

OTKRIVAMO U privatnoj dječjoj klinici supruge šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece

