U današnjem sustavu imovina poput Vjesnika ili Brodarskog instituta, ona koja bi mogla biti od koristi za cijelu zajednicu nema ni zaštitnika ni svrhu: previše je vrijedna da bi bila ostavljena na miru, ali nedovoljno profitabilna
PROPAST BLAGA PLUS+
Imovina stvarana za zajednicu već je dugo u smrtnom limbu
U požaru napuštene zgrade Vjesnika i u tihom gašenju Brodarskog instituta zrcali se odavno znana istina: država prečesto ne zna, ne može ili ne želi brinuti za vlastitu imovinu. Njezino je upravljanje obilježeno odsustvom odgovornosti, bez strategije i bez svijesti o vrijednosti onoga što posjeduje - vrijednosti koja je nerijetko stvarana generacijama
