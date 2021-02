U Hrvatsku je stigao britanski soj korone koji se brže i lakše širi.

- Ovisno o literaturi i istraživanjima, ova se inačica koronavirusa širi od 35 do, bilo je govora, čak 70 posto brže nego originalna, iz Wuhana. Uzet ćemo u obzir da se širi 50 posto brže, odnosno da je toliko posto zaraznija. To je izuzetno puno, i značajno povećava osnovni reprodukcijski broj R - broj ljudi koje jedna zaražena osoba može dalje zaraziti. Dosad je taj broj u prosjeku bio 2,5, sad će moguće biti i preko tri, što znači da će jedan zaraženi u prosjeku zaraziti troje drugih ljudi, pojašnjava imunolog Zlatko Trobonjača.

Prirodna evolucija virusa

Možemo očekivati širenje epidemije, i to je najgore u cijeloj priči, dodaje, no to je prirodna evolucija virusa.

- U širenju, pobjeđuje soj koji je sposobniji u ciklusu preživljavanja, koji se značajno bolje množi, i bolje izbjegava naš imunosni odgovor. No, već se pokazalo da Pfizerovo cjepivo gotovo u potpunosti djeluje na britanski soj kao i na wuhanski original virusa, izvornu varijantu. Protutijela koja se razvijaju nakon cjepiva ili preboljenja bolesti 'pokrivaju' i britansku varijantu, kaže imunolog.

'Cjepiva itekako imaju smisla'

S druge strane, dodaje, južnoafrički odnosno brazilski soj imaju drugu mutaciju, i dobar dio protutijela koja se razvijaju ne djeluju u tolikoj mjeri.

- Možda ne djeluju 50 posto, ali nešto djeluju, i ima se smisla cijepiti - neće cijela paleta protutijela pokriti ovu varijantu mutacije, ali dobar dio hoće. Sve genetske vakcine se temelje na proizvodnji spike šiljka pa možemo očekivati da će i AstraZenecino cjepivo pokrivati britansku varijantu, i druge, kaže prof. Trobonjača.

I cijepljeni se mogu razboljeti, ali imat će blaže simptome

- Ima se smisla cijepiti jer iako manja paleta protutijela koja se stvore neće kompletno neutralizirati virus, možda će se čovjek i razboljeti, ali sigurno neće jako - izbjegnuta će biti teška upala pluća i druge komplikacije, svakako smrtni ishod, napominje imunolog. To je, kaže, ipak najvažnije u cijeloj priči.

Svi koji se budu cijepili će se i dalje morati pridržavati epidemioloških mjera dok se ne stekne kolektivni imunitet.

- Osamdeset posto cijepljenih će možda imati poptunu neutralizacijsku imunost, a 20 posto se ljudi i dalje može razboljeti, i virus prenositi. Međutim, oni koji i imaju manju imunost nakon cijepljenja, mogu se samo asimptomatski inficirati ili imati blažu bolest. No mogu je prenositi. U slučaju Pfizerovog cjepiva je pet posto takvih, kod AstraZenece, otprilike, 20 posto, zaključuje prof. Trobonjača.