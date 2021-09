Virusni imunolog iz Rijeke prof. dr. sc. Bojan Polić koji je izabran za predsjednika Europske federacije imunoloških društava (EFIS), koja broji 14.000 znanstvenika gostujući u emisiji Dobro jutro Hrvatska na HRT-u osvrnuo se na pandemiju koronavirusa, ali i sezonu gripe, koja dolaskom hladnijih dana predstavlja novu opasnost.

- Gripa se donekle sakrila jer smo se pridržavali mjera, a i ona je manje infektivnija u odnosu na koronu. S obzirom da smo relaksirali mjere u većini slučajeva mislim da bi se i gripa mogla pojaviti. Bilo bi loše da se preklope korona i gripa i da imamo obje epidemije u isto vrijeme. To bi moglo biti devastirajuće za neke ljude pogotovo starije - rekao je profesor Bojan Polić sa Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Istaknuo je da se nije protiv korona virusa cijepilo dovoljno ljudi



- Cjepiva su najbolji doseg medicine u zadnjih stotinjak godina. Pokazala su se efikasnim kontra raznih bolesti, neke su iskorijenjene, neke se drže pod kontrolom, a vidimo i da djeluju na primjeru Covida jer preveniraju teže oblike bolesti i smrti - naglasio je.





- Ne znam jel to nepovjerenje u sustav, znanost ili kriva informiranost. Ako idemo od zapada Europe do istoka, taj postotak drastično opada. U zapadnim europskim zemljama procijepljenost je iznad 70, čak i 80 posto, kod nas je 50 posto, a u Bugarskoj i manje. To nije dobro jer uz prisustvo delta varijante koronavirusa prijeti nam porast broja hospitaliziranih i umrlih - objasnio je imunolog Polić.