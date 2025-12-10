Obavijesti

Ina na eksploatacijskom polju Sjeverni Jadran potvrdila nove rezerve prirodnog plina

Naftna polja Ine

Rezerve se procjenjuju na oko 220 milijuna kubičnih metara plina, što je oko 1,3 milijuna barela ekvivalenta nafte

Ina je u sklopu razradnog bušenja na eksploatacijskom polju Sjeverni Jadran potvrdila nove rezerve prirodnog plina, koje bi mogle značajno pridonijeti domaćoj proizvodnji tog energenta, priopćila je u srijedu ta kompanija. Navodi se, naime, kako je Croscova samopodižuća bušaća platforma Labin izbušila prvu od dvije nove razradne bušotine s postojeće proizvodne platforme IKA-A. Operacije na bušotini IKA A-1 R DIR  završene su, a početkom prosinca počelo je ispitivanje tijekom kojeg će se provesti hidrodinamička mjerenja te utvrditi stvarni proizvodni potencijal.

Testna proizvodnja krenula je dva mjeseca prije plana, a dnevna proizvodnja iznosi 120.000 kubičnih metara prirodnog plina, čime je bušotina IKA A-1 R DIR potvrđena kao druga najproduktivnija Inina plinska bušotina u Hrvatskoj. Plin proizveden tijekom testiranja predaje se u hrvatsku energetsku mrežu preko postojećeg proizvodnog sustava. 

Rezerve se procjenjuju na oko 220 milijuna kubičnih metara plina, što je oko 1,3 milijuna barela ekvivalenta nafte.

ZEMLJA PRED IZAZOVOM BiH ostaje bez ruskog plina od 2028.: Što će nakon zabrane?
BiH ostaje bez ruskog plina od 2028.: Što će nakon zabrane?

Operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini Josip Bubnić istaknuo je da razradno bušenje na sjevernom Jadranu predstavlja projekt koji može značajno pridonijeti domaćoj proizvodnji prirodnog plina.

"Ulaganja u razvoj domaćih resursa važna su u razdoblju globalnih promjena na tržištu energenata. Projekt odražava Inin nastavak aktivnosti usmjerenih na povećanje domaćih proizvodnih kapaciteta", rekao je Bubnić. 

Trenutno su u tijeku  radovi na drugoj bušotini, IKA A-4 R DIR, čiji se završetak i potencijalni početak proizvodnje očekuje u prvom kvartalu 2026. godine. Radovi na obje bušotine uključuju napuštanje postojećih kanala iz iscrpljenih ležišta te zasijecanje novih kanala kako bi se dosegnulo do ležišta koja dosad nisu bila uključena u proizvodnju. Nakon provedbe potrebnih tehničkih prilagodbi, bušotine će biti povezane s postojećom proizvodnom infrastrukturom na platformi IKA-A.

Radovi na bušotinama IKA A-1 R DIR i IKA A-4 R DIR označavaju Inin ulazak u novi investicijski ciklus usmjeren na daljnje povećanje domaće proizvodnje prirodnog plina iz podmorja. Nastavak izrade novih bušotina planiran je tijekom 2026., a pozitivni rezultati mogu doprinijeti jačanju energetske sigurnosti Hrvatske.

