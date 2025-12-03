BiH ostaje bez ruskog plina od 2028.: Što će nakon zabrane?

Odluka Europske unije da od jeseni 2027. godine zabrani uvoz plina iz Rusije u slučaju BiH bi trebala stupiti na snagu s početkom 2028. godine pa je stoga hitno planirati nove mogućnosti opskrbe tim energentom, upozorili su u srijedu iz tvrtke "Energoinvest" koja već desetljećima dobavlja ruski plin.

Ta sarajevska tvrtka ruski plin za potrebe BiH kupuje još od 80-ih godina prošlog stoljeća. BiH i dalje potpuno ovisi o jednom plinovodu izgrađenom u razdoblju socijalizma prema Srbiji i to je ujedno jedini pravac za opskrbu ovim energentom čiji uvoz iz Rusije EU planira u cijelosti zabraniti 2027. godine.

Primjena te zabrane u slučaju BiH stupila bi na snagu 1. siječnja 2028. godine s obzirom da ta zemlja ima potpisan dugoročni ugovor o opskrbi prirodnim plinom s Rusijom, pojasnili su iz "Energoinvesta".

- Ovaj rok predstavlja ključni element u planiranju narednih koraka i definiranju strategije sigurne i stabilne opskrbe za Bosnu i Hercegovinu - naveli su.

Dodali su da, iako Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije pa njena odluka formalno ne obvezuje tržište u BiH, ona ima značajan neizravni utjecaj jer se europski energetski tokovi i regulativa u sve većoj mjeri reflektiraju i na zemlje zapadnog Balkana.

BiH se toga, kako su istaknuli, mora postupno prilagoditi novim europskim okolnostima pa se stoga projekt Južne plinske interkonekcije izdvaja kao infrastrukturni prioritet od strateške važnosti.

Pozdravili su najave da bi američka privatna tvrtka mogla dobiti posao izgradnje i upravljanja plinovodom koji bi povezao plinske mreže Hrvatske i BiH preko Zagvozda i Posušja.

U "Energoinvestu" vjeruju da će na taj način provedba ovog projekta biti značajno ubrzana, a energetska sigurnost BiH poboljšana pa su iskazali spremnost surađivati sa svima koji budu uključeni u projekt Južne interkonekcije.

Američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel u proteklim je tjednima organizirao niz sastanaka s političarima u BiH kako bi ih potaknuo na poduzimanje koraka kojima će se osigurati što brži početak gradnje novog plinovoda.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ovog je tjedna kazao kako vjeruje da bi prvi metri tog plinovoda ka Hrvatskoj mogli biti izgrađeni već početkom 2026. godine.

Plinovod bi se od Posušja račvao ka Mostaru i Novom Travniku, a tim bi se pravcem onda mogao povezati s plinskom mrežom u drugim dijelovima BiH.