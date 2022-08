INA: Vanđelić nije upozorio da gubimo novac niti poslao mail

Ina je u utorak priopćila da bivši predsjednik njezina nadzornog odbora (NO) Damir Vanđelić nije nikada na sjednicama NO-a izjavio, niti je poslao mail, koji bi ukazivao na to da Ina gubi novac, kako je to ustvrdio danas.

"Ina ne podržava pokušaje političkog poentiranja na istrazi pokrenutoj u vezi prodaje plina, a izvrtanje činjenica u svoju korist može djelovati zavaravajuće na javnost. U šest godina koje je proveo na čelu Nadzornog odbora Ine, g. Vanđelić nikada nije glasao protiv odluka koje su donesene na tom tijelu, a koje su se odnosile na rad Uprave Ine te poslovanje kompanije", kaže se u Ininom priopćenju.

Dodaje se da Vanđelić "nije nikada na sjednicama Nadzornog odbora izjavio, niti je poslao mail koji bi ukazivao na to da Ina gubi novac", kako to tvrdi danas.

U Ini kažu da Vanđelić "svoje insinuacije danas pokušava nevješto potkrijepiti mailovima kao navodnim dokazima" te tako tvrdi da je u mailu poslanom u srpnju 2021. ukazivao na to da Ina gubi novac za razliku od MOL-a.

"Grafovi koji su poslani prikazuju poslovanje navedenih kompanija u 2020. godini, dakle više od godinu dana prije potpisivanja plinskih ugovora koji su sada pod istragom. U njima se uspoređuje povrat na imovinu i povrat na kapital MOL-a i Ine što je zbog različitog poslovnog portfelja kompanija neusporedivo. Nadalje, novčani gubici koje spominje u kontekstu sumnje na neovlaštenu prodaju plina odnosili su se na gubitke Ine iz 2020. godine do kojih je došlo uslijed 'zastoja' koje je uzrokovala pandemija koronavirusa", kažu u Ini.

Dodaju da Vanđelić također izvrće činjenice oko otkaza i postavljanja novih menadžera u Ini.

Ističu da je kao predsjednik Nadzornog odbora doista mailom u svibnju 2021. godine tražio nadopunu sjednice točkom o menadžerima koji su napustili kompaniju, pri čemu važnim smatraju da je dio njih to učinio na vlastiti zahtjev.

"Kao i u ostalim slučajevima glasanja, g. Vanđelić je i na ovoj sjednici podržao odluke Uprave bez daljnjih pitanja i zahtjeva", zaključuje se u priopćenju.

Vanđelić je prvo bio član Nadzornog odbora Ine, a potom je od 2016. obnašao dužnost predsjednika NO-a pet godina.

Danas je za N1 uz ostalo izjavio da ugovor koji je omogućio preprodaju Ininog plina nije bio u domeni nadzornog odbora nego uprave, te kako je vidio da Ina gubi novac o čemu je izvijestio nadležne među kojima i tadašnjeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.

Na Vanđelić istup reagirao je i Tomislav Ćorić, sadašnji viceguverner HNB-a.

"Vanđelić je vrlo kreativan u iznošenju alternativnih činjenica", poručio je Ćorić.

U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Šteta za INA-u navodno prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna.

Na računu njihove tvrtke OMS Ulaganje ostalo još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene dobiti.

