Incident na svadbi u Metkoviću: 'DP-ovac je čovjeku razrezao lice, spasile ga naočale...'

Županijski vijećnik Domovinskog pokreta čašom je razrezao lice Dubrovčaninu ispred crkve u Metkoviću, doznaje Dubrovački dnevnik. Sami incident navodno se dogodio za vrijeme vjenčanja, a ozlijeđenom Dubrovčaninu teže posljedice spriječile su sunčane naočale koje su zaštitile oko.

Riječ je o Marinu Mataganu, članu Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije i član Domovinskog pokreta koji je sudjelovao u incidentu koji se u subotu, 20. lipnja, oko 17:30 sati dogodio ispred crkve u Metkoviću.

Svjedoci govore kako je Mataga ispred crkve bio vidno alkoholiziran, izrazito neugodan i dosađivao je grupi uzvanika koja nije nazočila samom obredu, nego je stajala vani. Jedan od njih, Dubrovčanin koji je kasnije ozlijeđen, zamolio ga je da se udalji.

Sve se nastavilo kada je Mataga ponovno prišao upravo tom Dubrovčaninu, s kubom u ustima i vinskom čašom u ruci. Tada mu je, prema istim informacijama, čašom razrezao lice. Ozlijeđeni Dubrovčanin zadobio je rezne ozljede lica i područja u blizini desnog oka. Prema informacijama Dubrovačkog dnevnika, obilno je krvario, a krv je pomogao zaustaviti jedan od uzvanika, inače medicinski tehničar.

Mataga se kasnije navodno nije pojavio na svadbenom slavlju, zbog čega policija nije mogla odmah utvrditi stupanj njegove alkoholiziranosti. Mataga je o svemu rekao kako nema pojma o čemu se govori i prekinuo je telefonsku vezu novinarima.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako je Policijska postaja Metković zaprimila dojavu o navedenom događaju i da je odmah poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Potvrdili su i kako su proveli obavijesni razgovor s Matagom.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice u vezi predmetnog događaja. Također, provode se konzultacije s nadležnim Općinskim državnim odvjetništvom u Dubrovniku radi utvrđivanja postojanja elemenata kaznenog djela te eventualne pravne kvalifikacije. S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više detalja o slučaju - rekli su iz policije.

Dubrovački dnevnik je razgovarao sa svjedokom koji je ispričao što se dogodilo. Kazao je kako je Mataga počeo s uvredama 'na relaciji dva grada'.

- Mataga je vrijeđao Dubrovčanina, kao i njegove roditelje. Otac od Matage je također pitao 'tko su naši, a tko njihovi', na što je Mataga rekao da ima jako puno tuča iza sebe i da mu se mogu svi napuš*** k***a. Dubrovčanin mu je na to rekao da pođe dalje, ali Mataga se nastavio svađati. Kad mu je Dubrovčanin posljednji put rekao da se makne i da prestane provocirati, Mataga mu je zabio čašu u glavu. Frcalo je staklo, ogrebalo je po ruci nas koji smo se našli tu, dok je ženskoj osobi dio stakla završio u ustima, a Dubrovčanin je bio cijeli krvav. U niti jednom trenutku Dubrovčanin nije uvrijedio Matagu da bi on imao takvu reakciju - rekao je svjedok.