VIDEO Penava: 'Hrvate u BiH godinama preglasavaju! Tu povlačimo crvenu crtu'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je da je cilj rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini zaustaviti njihovo preglasavanje i osigurati poštivanje načela konstitutivnosti zajamčenog Daytonskim sporazumom. Odbacio je tvrdnje da inicijativa predstavlja pokušaj obnove Herceg-Bosne te kritizirao dio političke i medijske scene zbog, kako tvrdi, nedovoljnog razumijevanja položaja Hrvata u BiH.

Ocijenio je da položaj Hrvata u BiH, ali i način na koji se o toj temi govori u javnosti, pokazuju da "stvari nisu dobre i posložene".

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Pokretanje videa... VIDEO Ivan Penava o Rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

- Želim naglasiti da je jedini smisao reakcije Domovinskog pokreta, našeg istupanja u javnosti, a na kraju krajeva i kreiranja deklaracije i rezolucije, činjenica da se u susjednoj BiH, koja je svim svojim temeljnim aktima i poviješću utemeljena na jednakopravnosti i ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, ta jednakopravnost i ravnopravnost grubo krše u kontinuitetu već nekoliko desetljeća. O tome se šuti i nedovoljno glasno i jasno komunicira, rekao je.

Penava je naglasio da je rezolucija usmjerena isključivo na izmjene izbornog sustava kojima bi se onemogućilo preglasavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini.

- Tema naše inicijative je samo jedna stvar, vrlo jasna, vrlo čista, vrlo pravedna, vrlo logična i vrlo dobronamjerna prema BiH i hrvatskom narodu, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu u kojoj Hrvate nitko više neće moći preglasavati. To je suština rezolucije i ono na čemu inzistiramo. To je minimum koji se mora ispoštovati i ispod kojeg DP niti može niti hoće ići. Vjerujem da je to stav i partnera u vladajućoj koaliciji, kazao je.

Dodao je kako takav pristup, prema njegovu mišljenju, pridonosi očuvanju teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine, međunacionalnim odnosima i poštivanju međunarodnih sporazuma.

- Sve to ide u smjeru očuvanja cjelovitosti BiH, dobrih međunacionalnih odnosa i povijesnih okolnosti koje su dovele do Splitske deklaracije, Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, kojemu je Republika Hrvatska jamac.

Podsjetio je i na izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH, ustvrdivši da su Hrvati u protekla dva desetljeća više puta bili preglasani.

- Od 2006. godine četiri puta je hrvatski narod preglasan. Samo jednom od pet puta u posljednjih 20 godina Hrvati su imali predsjednika kojeg su sami birali. Tu je crvena crta, tu dižemo glas i protiv toga se borimo, naglasio je.

Penava je pritom odbacio optužbe da Domovinski pokret ovom inicijativom pokušava povećati politički rejting ili obnoviti Herceg-Bosnu te je kritizirao dio medija i političara zbog načina na koji prikazuju položaj Hrvata u BiH.

- Postavlja se pitanje, a čast izuzecima na političkoj sceni i u javnom prostoru, kako stvari stoje kada govorimo o obespravljenosti Hrvata u BiH. Pogledajte komentare i naslovnice u hrvatskim medijima, kako i na koji način pasivno, ružno i nekritički sagledavaju tu obespravljenost, umjesto da kompletan hrvatski medijski i politički prostor stane u obranu onoga što je dogovoreno i onoga za što su hrvatski vojnici ginuli u BiH, ustvrdio je Penava.

Posebno je prozvao dio oporbe zbog poziva da se pitanje položaja Hrvata riješi dogovorom unutar Bosne i Hercegovine.

- Slušam jučer kolege iz Sabora, kolege iz Možemo!, s tezom "trebaju se dogovoriti unutar BiH". Tko se treba dogovoriti? Dogovor je potpisan i postignut u vremenu kada se ratovalo. Dogovorom je definirana ravnopravnost sva tri naroda i nitko na temelju toga nema pravo preglasavati Hrvate. O čemu priča gospoda? Kakvu poruku šalju Hrvatima u BiH? Takva poruka da se trebaju dogovoriti na temelju potpisanih sporazuma govori o tome da ti ljudi ne podržavaju Ustav i duh Daytonskog sporazuma, rekao je.

Nastavio je kritike na račun zagovornika građanskog modela Bosne i Hercegovine.

- Najčešće zazivaju građansku BiH u kojoj će Hrvati biti preglasavani i polako nestati. Svjetonazor im je takav i vuče korijene iz nekih davnih priča. Prodavati maglu hrvatskom narodu o tome da se unutar BiH treba dogovoriti određene stvari pokraj potpisanih sporazuma je glupost, mazanje očiju i zavaravanje, nastavio je.

Na kraju se osvrnuo i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković.

- Slušam gospođu Daliju Orešković i eto nje opet na temi Herceg-Bosne i ustaša. Iako je pravnica, nažalost ne zna težinu potpisanih sporazuma, ne zna ništa o povijesti BiH, olako izgovara riječi kojima optužuje i radikalizira. Najradije bi to htjela svesti na crno i bijelo, dodao je.