Incident u Bukureštu: Pao dio stropa u operacijskog dvorani dok su u njoj operirali pacijenta

U bolnici u Bukureštu je 11. travnja pao dio stropa u operacijskoj sali. Kako piše Digi24 jedan od panela na stropu se odlomio i djelomično je pao točno iznad operacijskog stola na kojem je bio pacijent.

Liječnici koji rade u bolnici su rekli da su pacijenta morali pomaknuti i to usred torakotomije odnosno kirurškog zahvata u kojem se otvara grudni koš. Naglašavaju da je zahvat uspješno obavljen, ali da su čestice prašine zbog odlomljenog panela bile točno iznad operacijskog stola.

Liječnici kažu da se neposredno prije incidenta čuo "čudan zvuk" kao "zvuk hodanja po stropu, poput mačke ili miševa".

- To predstavlja opasnost i za pacijente i za liječnike, medicinske sestre i drugo osoblje - kažu. Zbog toga traže hitne mjere. Incident se dogodio u sali Instituta Marius Nasta.Zaposlenici u Institutu kažu da je ranije u salu prodirala kiša. Kažu i da su to odmah prijavili ravnatelju koji je tvrdio da je to sanirano i da je problem riješen.