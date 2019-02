Incident u cirkusu: 'Ugrizla me deva, ruka mi je skroz pocrnila'

- Iako je prošlo 10 mjeseci od bezazlenog posjeta cirkuskoj predstavi koja je za mene i unuka trebala biti poseban doživljaj postala mi je noćna mora – govori nam Katarina Horvatić, iz Čukovca, naselja na području Ludbrega.

Naime, ona je nakon predstave cirkusa iz Njemačke koji je sa životinjama gostovao u Ludbregu oko 18 sati unuka kao i brojni posjetitelji povela između boksova. Išla je zadnja, a ispred nje je hodao unuk. U jednom trenu dok je prošla boks s devama, osjetila je u lijevoj ruci strašnu bol koja ju je, kako nam govori paralizirala. Imala je osjećaj da će joj nešto otkinuti ruku.

- Deva me s leđa zagrizla za ruku jer su ograde boksa bile taman na toj visini. Povukla me je natrag, a ja sam pokušavala svim silama izvući ruku iz njezinih usta. Ugrizla me nešto iznad lakta i nije puštala. Mislim da je borba između dva nejednaka protivnika trajala par minuta - govori nam Katarina.

U tom hrvanju deva ju je povukla oštro natrag i tada je ispustila ruku iz svojih golemih usta. Katarina tvrdi da je 'odletjela' par metara natrag.

'Mislila sam da me primio krokodil'

U nekoliko trenutaka ruka joj se 'udvostručila' a bol je bila nesnošljiva, pojašnjava nam sugovornica.

Dodajući je imala osjećaj kao da ju je primio krokodil kad je ugledala ruku u ustima velike životinje 20-tak centimetara od glave. Iz cirkusa su pozvali 112 pa je ubrzo kolima Hitne prevezena u Dom zdravlja i potom u Varaždin u bolnicu. Kad su skinuli rukav trenirke vidjela je dvije duboke rane iz koji je liptala krv.

-Sa svake strane rana je bila duboka pet centimetara i prvo su tuferima zaustavili krv. Kasnije su mjesta ugriza sašivena, a ona je uz tetanus morala četiri tjedna ići na injekcije protiv bjesnoće.

-Prepisali su mi i lijekove jer se na mjestu ugriza stvarala infekcija. Uz to što mi je ruka bila dvostruko deblja sva je drugi dan pocrnila. Prihvatila sam ispriku uprave cirkusa koji je iz Njemačke, a žao mi je što nisam slikala ruku i sve to tada pustila u medije. Na početku su bili više nego korektni da bi nakon nekog vremena gotovo zaboravili što se dogodilo. Uspjeli smo se dogovoriti da ću po završetku liječenja uz predočenje dokumentacije dobiti odštetu od njihovog osiguravatelja iz Njemačke – prepričava nastavak svoje more.

Trajne posljedice ugriza

Nakon što je infekcija sanirana pojavili su se problemi trajnijeg karaktera, što je zahtijevalo nastavak liječenja koji i danas traje. Gotovo svakodnevne posjete neurologu su još uvijek njezina stvarnost. Katarina je provela i 15 dana u varaždinskim toplicama kako bi se sanirale posljedice.

No, neke su ostale trajnog karaktera, poput oštećenja živaca u ruci, zbog čega ruka nije „ista“ kao ranije, a to joj predstavlja poteškoće jer živi od uzgoja jagoda i povrća. Na rastanku je dodala kako je sretna što nije unuka deva ugrizla već nju. Govoreći kako je dječakova glava bila u visini njezine mišice.

Uz to joj je neshvatljivo da su vlasnici cirkusa kažnjeni sa 150 kuna zbog držanja životinja bez nadzora. Podsjećamo da se radi o cirkusu koji je imao predstave i u Bjelovaru, Đurđevcu i još nekim mjestima, a neke od životinja su im tijekom noći znale pobjeći. Poput ljama u Bjelovaru.

Tema: Hrvatska