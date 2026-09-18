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Incident u ruskoj nuklearki: Dron pogodio toranj za hlađenje

Piše HINA,
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Incident u ruskoj nuklearki: Dron pogodio toranj za hlađenje
Foto: Russian Defence Ministry
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Dron je, prema navodima IAEA-e, pogodio toranj za hlađenje u ruskoj nuklearnoj elektrani Kursk, no reaktor je nastavio raditi bez promjena u funkciji, bez izbijanja požara.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je u petak na platformi X da je obaviještena kako je dron rano u četvrtak pogodio toranj za hlađenje reaktora u ruskoj nuklearnoj elektrani Kursk, stotinjak kilometara od granice s Ukrajinom. Prema informacijama dostavljenim agenciji sa sjedištem u Beču, reaktor je radio u trenutku incidenta, no način njegova rada nije izmijenjen i nije izbio požar.

Glavni ravnatelj IAEA-e Rafael Grossi poručio je da je svaki napad na nuklearno postrojenje „neprihvatljiv” te je pozvao na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjegao rizik od nuklearne nesreće.

Ni Rusija ni Ukrajina nisu odmah komentirale te informacije.

U srpnju je guverner Kurske oblasti optužio Ukrajinu za napad na toranj za hlađenje nuklearne elektrane Kursk II, koja je u izgradnji.

Kursk II nalazi se pored izvorne nuklearne elektrane, izgrađene sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

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