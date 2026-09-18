Incident u ruskoj nuklearki: Dron pogodio toranj za hlađenje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je u petak na platformi X da je obaviještena kako je dron rano u četvrtak pogodio toranj za hlađenje reaktora u ruskoj nuklearnoj elektrani Kursk, stotinjak kilometara od granice s Ukrajinom. Prema informacijama dostavljenim agenciji sa sjedištem u Beču, reaktor je radio u trenutku incidenta, no način njegova rada nije izmijenjen i nije izbio požar.

Glavni ravnatelj IAEA-e Rafael Grossi poručio je da je svaki napad na nuklearno postrojenje „neprihvatljiv” te je pozvao na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjegao rizik od nuklearne nesreće.

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no fire. DG @rafaelmgrossi says all attacks on nuclear facilities are unacceptable as they could endanger nuclear safety and security, irrespective of where they occur. DG Grossi also reiterates call for maximum military restraint to prevent the risk of a nuclear accident. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026

Ni Rusija ni Ukrajina nisu odmah komentirale te informacije.

U srpnju je guverner Kurske oblasti optužio Ukrajinu za napad na toranj za hlađenje nuklearne elektrane Kursk II, koja je u izgradnji.

Kursk II nalazi se pored izvorne nuklearne elektrane, izgrađene sedamdesetih godina prošlog stoljeća.