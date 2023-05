Užas u zagrebačkoj školi: 'Sina su mi namamili da se skine pa su sve objavili na internetu!'

Objavili su sliku mog golog djeteta na Facebooku, ispričao je za Jutarnji list otac učenika jedne zagrebačke škole. Kako tvrdi, učenici su njegovom sinu koji ide u 8. razred, rekli da će mu kupiti pecivo ako se skine gol.

- S obzirom na to da je dijete koje je bolesno, on je to učinio i oni su objavili fotografiju - ispričao je otac i dodao kako sumnja da je škola sve pokušala zataškati.

Ravnateljica je opovrgnula takve navode te poručila da je fotografija maknuta s društvene mreže upravo na inicijativu škole. Dodala je i da je škola postupila po svim protokolima te da su obavijestili sve nadležne službe.

Učenike i roditelje pozvali su i na razgovor te su se, ispričala je, učenici pokajali zbog toga što su učinili kolegi koji pohađa poseban razred i ima zdravstvene probleme.

