Indija: Najmanje 20 poginulih u požaru koji je zahvatio autobus

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Amit Dave

Vozilo s više od 50 putnika putovalo je između gradova Džaisalmera i Džodpura.

Najmanje 20 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio autobus u indijskoj saveznoj državi Radžastan, prenose lokalni mediji. 

Vozilo s više od 50 putnika putovalo je između gradova Džaisalmera i Džodpura. 

„Devetnaest putnika je poginulo u autobusu, a još jedan je podlegao ozljedama na putu do Džodpura”, objavio je predstavnik lokalne policije. 

Indijska novinska agencija Press Trust of India prenosi da je vatra izbila na zadnjem kraju autobusa te se brzo proširila na cijelo vozilo. 

„Putnici nisu imali vremena napustiti autobus”, rekao je lokalni zastupnik Mahant Pratap Puri za agenciju Associated Press. Još najmanje 15 putnika u kritičnom je stanju. 

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je "shrvan gubitkom života", pa najavio da će obitelji žrtava dobiti odštetu od 200 tisuća rupija (oko 1940 eura).

Indija, najmnogoljudnija zemlja na svijetu, poznata je po iznimno niskoj sigurnosti na cestama, piše agencije France Presse.

Prema najnovijim dostupnim podacima, 2023. godine je na indijskim cestama zabilježeno više od 480 tisuća nesreća, što je rezultiralo s gotovo 173 tisuća smrtnih slučajeva i 463 tisuća ozljeda.  

