Indijski pilot o napadu: Znao sam da avion pada. Uspio sam otvoriti vrata. Bog me spasio

Indijski pilot Smit Machchhar, kojeg je kopilot izbo nožem tijekom leta zrakoplova FlyDubaija iz Dubaija za Tel Aviv, u petak je indijskom premijeru Narendri Modiju opisao dramatične trenutke napada i svoj očajnički pokušaj da otvori vrata pilotske kabine i zatraži pomoć. Machchhar je iz bolničkog kreveta videopozivom razgovarao s Modijem te u gotovo desetominutnom razgovoru opisao napad i svoj pokušaj da otvori vrata pilotske kabine. Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama indijskog premijera vidi se pilot s cjevčicom u nosu i zavojima na glavi i rukama. Tijekom razgovora u nekoliko je navrata brisao suze.

"Znao sam da zrakoplov pada, pao sam na pod. Rekao sam sebi: vrata su odmah tamo, samo ih otvori. Uspio sam ih otvoriti i ljudi su ušli", rekao je Machchhar.

Modi je pohvalio njegovu hrabrost i prisebnost, rekavši da su njegovo brzo reagiranje i pribranost spasili živote.

Kopilot ga je, prema dosad dostupnim informacijama, napao nožem u navodnom pokušaju da sruši zrakoplov FlyDubaija, u kojem su bile 174 osobe. Zrakoplov je tijekom incidenta u manje od 30 sekundi izgubio gotovo 14.000 stopa, odnosno oko 4.267 metara visine.

"Znam da me Bog spasio", rekao je Machchhar, koji potječe iz indijske savezne države Gudžarat. Leti već 17 godina, a kapetan je posljednjih 11. Premijeru je ispričao i da je tijekom napada izgovarao hinduističku molitvu posvećenu božanstvu Hanumanu.

Glasnogovornik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua rekao je Reutersu u četvrtak da je Machchhar nakon napada bio prekriven krvlju i ležao na podu kada je uspio otvoriti vrata pilotske kabine.

To je putnicima i članovima posade omogućilo da svladaju kopilota, nakon čega su drugi piloti FlyDubaija u zrakoplovu preuzeli upravljanje. Zrakoplov je potom sletio u Tabuk u Saudijskoj Arabiji.