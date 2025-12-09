Obavijesti

EVAKUIRALI ZGRADU

Indonezija: Požar u Džakarti, najmanje 13 ljudi je poginulo

Piše HINA,
Foto: Screenshot/X

U zgradi su smješteni uredi tvrtke Terra Drone Indonesia, koja pruža bespilotne letjelice za snimanje iz zraka za klijente iz raznih sektora, uključujući rudarski i poljoprivredni

Požar je izbio u zgradi od sedam katova u indonezijskom glavnom gradu Džakarti u utorak, objavila je lokalna televizija Kompas TV, pri čemu je potvrđeno da je poginulo 13 osoba, a neki su i dalje zarobljeni u zgradi.

Požar je ugašen, a evakuacija zgrade se nastavlja, izvijestio je Kompas TV.

Tvrtka je osigurala financiranje japanske kompanije za bespilotne letjelice Terra Drone Corporation, prema internetskim stranicama tvrtke.

Snimke koje je emitirao Kompas TV prikazuju desetke vatrogasaca koji pokušavaju evakuirati ljude u zgradi te neke koji nose vreće s truplima.

