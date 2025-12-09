Indonezija: Požar u Džakarti, najmanje 13 ljudi je poginulo

Požar je izbio u zgradi od sedam katova u indonezijskom glavnom gradu Džakarti u utorak, objavila je lokalna televizija Kompas TV, pri čemu je potvrđeno da je poginulo 13 osoba, a neki su i dalje zarobljeni u zgradi.

Požar je ugašen, a evakuacija zgrade se nastavlja, izvijestio je Kompas TV.

U zgradi su smješteni uredi tvrtke Terra Drone Indonesia, koja pruža bespilotne letjelice za snimanje iz zraka za klijente iz raznih sektora, uključujući rudarski i poljoprivredni.

Tvrtka je osigurala financiranje japanske kompanije za bespilotne letjelice Terra Drone Corporation, prema internetskim stranicama tvrtke.

Snimke koje je emitirao Kompas TV prikazuju desetke vatrogasaca koji pokušavaju evakuirati ljude u zgradi te neke koji nose vreće s truplima.