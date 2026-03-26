Indonezijski časnik je odstupio. Kiselinom je napao aktivista!

Visoki časnik indonezijske vojske odstupio je nakon napada kiselinom na aktivista poznatog po svom protivljenju proširenoj ulozi vojske, rekao je u četvrtak glasnogovornik indonezijske vojske. Andrie Yunus, zamjenik koordinatora Komisije za nestale osobe i žrtve nasilja, skupine za ljudska prava poznate i kao KontraS, zadobio je opekline na 20 posto lica i tijela od kiseline koju su napadači bacili na motociklu 12. ožujka.

Slučaj je izazvao lokalnu i međunarodnu osudu. Visoki predstavnik UN-a za ljudska prava Volker Turk rekao je da je napad bio "kukavički čin nasilja".

Vojni glasnogovornik Aulia Dwi Nasrullah potvrdio je Reutersu da je Yudi Abrimantoyo, načelnik vojne obavještajne postrojbe, stupio s položaja kao oblik odgovornosti za napad.

Indonezijska vojska prethodno je izjavila da je uhitila četiri časnika, sve članove obavještajne postrojbe. Ako se proglase krivima, kazne se kreću od disciplinskih mjera do nečasnog otpusta, rekao je Aulia.

Yudi, kojeg Reuters nije odmah mogao kontaktirati za komentar, nije bio među četvoricom.

Zabrinutost zbog erozije demokratskih vrijednosti porasla je u Indoneziji, trećoj najvećoj demokraciji na svijetu, gdje se sudjelovanje vojske u civilnim područjima i državnim poduzećima značajno povećalo pod administracijom predsjednika Prabowa Subianta, umirovljenog generala.

U intervjuu prošlog tjedna, Prabowo je rekao da je napad na Andriea bio "terorizam", obećavši temeljitu istragu i nekažnjivost.

Stotine udruga civilnog društva u Indoneziji, uključujući Amnesty International, tvrdile su da je napad na Andriea bio pokušaj ubojstva. Aktivist je upravo prije incidenta snimio epizodu podcasta na temu vojne ekspanzije.

Andrie se od napada nalazi u bolnici u Jakarti, a trenutno je na intenzivnoj njezi nakon operacije u srijedu na ozljedama desnog oka i transplantaciji kože oko oka, prsa i ramena, rekao je KontraS.

Reagirajući na primopredaju dužnosti, KontraS je pozvao Prabowa da formira neovisni tim za istragu slučaja, rekavši da bi ga trebali rješavati civilni sudovi umjesto vojnog suda, ponavljajući poziv Human Rights Watcha ranije ovog tjedna.

"Ono što se dogodilo Andrieju Yunusu ozbiljan je zločin koji se dogodio u civilnom prostoru, izvan konteksta vojnog rada, kao i operacija državne obrane", rekli su KontraS i druge skupine civilnog društva u zajedničkoj izjavi.