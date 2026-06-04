Industrijske zalihe snažno rastu: Energenti predvode rast!

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), na mjesečnoj razini najviše su porasle zalihe energije, za 16,6 posto. Porasle su i zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za tri posto i zalihe intermedijarnih proizvoda, za 0,3 posto. Istodobno su pale zalihe kapitalnih proizvoda, za 14,2 posto te zalihe trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 1,4 posto.

Na godišnjoj razini, najviše su porasle zalihe energije, za 15,9 posto. Zalihe intermedijarnih proizvoda su porasle za 15,6 posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 12,9 posto.

Pale su zalihe trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 17,9 posto te kapitalnih proizvoda, za 7,4 posto.

Prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), na mjesečnoj razini zalihe u rudarstvu i vađenju pale za 3,6 posto, a na godišnjoj razini za 2,5 posto. U prerađivačkoj su industriji zalihe na mjesečnoj razini porasle za 2,6 posto, a na godišnjoj za 13,7 posto.

U sklopu prerađivačke industrije na mjesečnoj razini najveći rast zaliha zabilježen je u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, za 34,5 posto te u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 14,6 posto.

Istodobno, najveći pad zaliha zabilježen je u proizvodnji strojeva i uređaja, za 47,2 posto.

Na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije najviše su porasle zalihe u proizvodnji računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, za 104 posto, a najveći pad je zabilježen u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 50,7 posto.