Inflacija i u eurozoni ubrzala

Preliminarna procjena bila je pokazala da je u ožujku godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila 2,5 posto. U veljači je bila iznosila 1,9 posto, a u siječnju 1,7 posto. Europska središnja banka definira stabilan rast cijena stopom inflacije od dva posto.

Daleko najsnažnije poskupjela je u ožujku energija, za 5,1 posto u odnosu isti lanjski mjesec, izračunali su statističari, podigavši preliminarnu procjenu za 0,2 postotna boda. Najsnažnije je to poskupljenje energije veljače 2023. godine.

Još u veljači cijene energije bile su niže za 3,1 posto nego prije godinu dana, a u siječnju za čak 4,0 posto.

I svježa hrana poskupjela je nešto snažnije no što su statističari bili procijenili prije dva tjedna, za 4,2 posto. Poskupljenje je ipak osjetno blaže nego u veljači kada su prehrambene namirnice bile skuplje za 4,6 posto nego prije godinu dana.

Kad se isključe energija i hrana, cijene su u eurozoni u ožujku bile za 2,3 posto više nego u istom lanjskom mjesecu, izračunali su statističari, podigavši prvotnu procjenu za 0,1 postotni bod. To znači da je temeljna inflacija u ožujku bila jednaka kao u veljači.

I mjesečna usporedba pokazuje snažno ubrzanje inflacije, prema stopi rasta od 1,3 posto, pokazao je novi izračun. Preliminarna procjena bila je pokazala rast cijena na mjesečnoj razini za 1,2 posto. Mjesečna stopa inflacija bila je tako prošli mjesec najviša od listopada 2022.

U veljači su potrošačke cijene bile porasle za 0,6 posto u odnosu na siječanj, prema revidiranom podatku.

Daleko je najviše i na mjesečnoj razini poskupjela energija, za čak 7,0 posto, izračunali su statističari, podigavši preliminarnu procjenu za 0,2 postotna boda. Poskupljenje je najsnažnije od ožujka 2022. godine, prvog mjeseca rata u Ukrajini.

U veljači cijene su joj na mjesečnoj razini bile porasle za 0,6 posto.

Hrana je u odnosu na veljaču poskupjela za 0,2 posto, pokazali su novi izračuni, također nešto snažnije no što su pokazale preliminarne procjene. Rast cijena ipak je znatno usporio u usporedbi s veljačom kada su bile poskočile za 1,0 posto u odnosu na siječanj.

Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u ožujku na mjesečnoj razini bile više za 0,7 posto. Preliminarna procjena bila je pokazala temelju inflaciju od 0,6 posto, kao i u prethodnom mjesecu.

Najnoviji podaci o inflaciji obuhvaćaju sve članice Europske unije.

Na razini EU‑a godišnja stopa inflacije mjerena HICP‑om poskočila je u ožujku na 2,8 posto. U veljači bila je iznosila 2,1 posto, izračunali su statističari.