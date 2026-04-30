Plenković udario na UN: 'Vijeće ne reagira ni na što važno...'

Piše HINA,
Dubrovnik: Poslovni forum Inicijative triju mora održan je u hotelu Valamar Lacroma | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Hrvatski premijer u Zagrebu kritizirao paralizu UN-a i upitao ima li međunarodno pravo uopće još težinu, spomenuvši rat u Ukrajini i krizu na Bliskom istoku

Hrvatski premijer Andrej Plenković kritizirao je u četvrtak izostanak reakcija ključnih međunarodnih tijela na globalne krize velikih razmjera i Vijeće sigurnosti UN-a istaknuo kao primjer takve nefunkcionalnosti.  "Najvažnije tijelo svijeta uspostavljenog nakon 1945. nije se izjasnilo ni o čemu važnom, a kamoli ruskoj agresiji na Ukrajini i ratu na Bliskom istoku", rekao je Plenković u svom uvodnom obraćanju na Forumu Međunarodne demokratske unije (IDU) u Zagrebu. Kazao je da s obzirom na paralizu Vijeća sigurnosti UN-a zbog prava veta, usred krize "takvih razmjera" možemo pitati funkcioniraju li uopće ključne međunarodne organizacije.

Čini se da svijet, za koji se nekoć vjerovalo da se temelji na multilateralizmu i međunarodnom pravu, ne ispunjava dva glavna očekivanja koje su bile "mantra za većinu naših stranaka i međunarodnih organizacija", izjavio je hrvatski premijer.

"Kada danas pogledate rusku agresiju na Ukrajinu, možete se zapitati koliko vrijedi međunarodno pravo? Postoji li uopće?", dodao je Plenković, nazivajući to važnim retoričkim pitanjem.

Forum IDU-a okuplja oko 250 predstavnika stranaka iz 50-ak zemalja svijeta, a domaćin događaja u zagrebačkom hotelu Esplanade je Hrvatska demokratska zajednica.

IDU okuplja na globalnoj razini stranke desnog centra koje dijele demokratske vrijednosti, ističe se u priopćenju organizacije.

"Među ostalim temama, politički lideri na panelima će raspraviti o transatlantskim odnosima u novom geopolitičkom dobu, europskoj perspektivi jugoistoka Europe, migracijskim i demografskim izazovima, sigurnosnoj arhitekturi i strateškoj autonomiji Europske unije", dodaje se u priopćenju.

Forum IDU-a uglavnom je zatvoren za javnost, a premijer Plenković na marginama će se sastati s predsjednikom IDU-a, bivšim kanadskim premijerom Stephenom Harperom, visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom i bivšim ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, koji sudjeluju na skupu. 

