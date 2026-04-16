Inflacija u ožujku 4,8 posto, evo što je najviše poskupjelo

DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u ožujku 2026. stopa inflacije iznosila 4,8 posto u odnosu na ožujak 2025. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest veljaču ove godine, cijene porasle za 1,4 posto. Time je DZS potvrdio svoju prvu procjenu, objavljenu 31. ožujka. Tako je, nakon što je lanjskog prosinca iznosila 3,3 posto, u siječnju ove godine 3,4 posto, veljači 3,8 posto, inflacija u ožujku, dominantno pod utjecajem cijena energije, ubrzala svoj rast na godišnjoj razini na 4,8 posto te dosegnula najvišu razinu još od listopada 2023.

Cijene stanovanja i režija na godišnjoj razini porasle za 11,1 posto

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 11,1 posto. Naime, ta kategorija obuhvaća troškove povezane sa stanom ili kućom, uključujući najamninu, održavanje i popravke, kao i troškove potrošene vode, električne energije i plina, kao i drva, nafte ili drugih energenata koji se koriste za potrebe kućanstva.

Slijede alkoholna pića i duhan sa 7,5 posto, prijevoz sa sedam posto, restorani i usluge smještaja sa šest posto, rekreacija, sport i kultura s prosječnih 4,4 posto, pa kategorija osobne njege, socijalne zaštite i raznih roba i usluga s 3,7 posto, Tu je i zdravstvo s rastom od 3,6 posto, hrana i bezalkoholna pića s 3,3 posto, informacije i komunikacije s 3,2 posto te usluge osiguranja i financijske usluge s 2,9 posto.

Pad je na godišnjoj razini zabilježen u tri kategorije - odjeći i obući za 2,4 posto, obrazovanju 1,6 posto te kategoriji pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstava, za 0,3 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), u komponenti energije porast cijena na godišnjoj razini iznosio je 11,2 posto. Cijene usluga porasle su 7,8 posto, a hrane, pića i duhana za 3,9 posto. S druge strane, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su pale za 0,6 posto, priopćili su iz DZS-a.

Na mjesečnoj razini najviše poskupjela odjeća i obuća

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše su u prosjeku porasle cijene odjeće i obuće, za 6,3 posto, te prijevoza, za 4,7 posto, Slijede informacije i komunikacije s rastom za 1,7 posto, zdravstvo za 0,9 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 0,8 posto, restorani i usluge smještaja za 0,7 posto itd.

Pad cijena je zabilježen jedino u kategoriji rekreacije, sporta i kulture, za 0,3 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa, kod energije porast cijena na mjesečnoj razini iznosio je 4,9 posto. Cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije porasle su za 1,5 posto, usluga za 0,7 posto, a hrane, pića i duhana za 0,1 posto.

HIPC - inflacija na godišnjoj razini 4,6 posto

DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u ožujku su u odnosu na veljaču 2026. u prosjeku bile više za 1,2 posto, dok su u odnosu na ožujak 2025. godine porasle za 4,6 posto.