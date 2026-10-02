Inflacija u rujnu 4,7 posto

Međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu je iznosila 4,7 posto, a u odnosu na kolovoz te cijene porasle su za 0,9 posto, objavio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS) u svojoj prvoj procjeni. To je ubrzanje međugodišnje stope inflacije u odnosu na kolovoz, kada je iznosila 4,2 posto, za 0,5 postotnih bodova. U odnosu na međugodišnju inflaciju u srpnju, stopa za rujan veća je za 0,8, a u odnosu na lipanj za 0,2 postotna boda.

Na rast inflacije u rujnu najviše je utjecao rast cijena energije.

Naime, promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), energija je na godišnjoj razini u rujnu poskupjela za 20,5 posto, usluge 7,6 posto, a hrana, piće i duhan za 0,2 posto dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, pojeftinilil za 1,4 posto.

Na mjesečnoj razini, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije u rujnu su bili skuplji nego u kolovozu za 2,8 posto te energija, za 2,7 posto, dok su usluge pojeftinile za 0,7, a hrana, piće i duhan za 0,2, posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u rujnu 2026. u odnosu na rujan 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,3 posto, a u odnosu na kolovoz 2026. u prosjeku su ostale na istoj razini.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za rujan 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama. Ti podaci pokazuju da Hrvatska više nije u skupini zemalja eurozone s najvećom inflacijom, jer veću stopu od njezine imaju Belgija, Bugarska, Grčka, Španjolska, Cipar, Litva i Luksemburg.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za rujan 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, verzija 2, objavljuju se 15. listopada.