Obavijesti

News

Komentari 0
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU:

Inflacija u siječnju 3,4 posto

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Inflacija u siječnju 3,4 posto
Zagreb: Gradska svakodnevica u središtu grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Međugodišnja stopa inflacije u siječnju ove godine mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 3,4 posto, a u odnosu na prosinac potrošačke cijene porasle su za 0,3 posto, potvrdili su u utorak drugi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Admiral

Tako je nakon prosinačkih 3,3 posto i osjetnijeg usporavanja rasta inflacije, s obzirom na 3,8 posto u studenome 2025., u siječnju ove godine inflacija na godišnjoj razini blago ubrzala.

Prema glavnim komponentama indeksa, cijene usluga na godišnjoj razini porasle su za 7,2 posto, energije 3,6 posto, hrane, pića i duhana, za tri posto te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,1 posto.

PRVA PROCJENA Inflacija u siječnju 3,4 posto, među najgorima smo u eurozoni
Inflacija u siječnju 3,4 posto, među najgorima smo u eurozoni

Na mjesečnoj razini, usluge su poskupjele za 2,2 posto, energija 1,7 posto te hrana, piće i duhan, za jedan posto, dok je pad cijena prisutan u komponenti industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, za 3,4 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u siječnju 2026. u odnosu na siječanj 2025. godine u prosjeku su više za 3,6 posto, a u odnosu na prosinac 2025. godine u prosjeku su više za 0,1 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
Užas u Dalmaciji: Policija uhitila muškarca (80). Unuka ga prijavila za spolno zlostavljanje
VEĆ OSUĐEN ZBOG TAKVOG ZLOČINA!

Užas u Dalmaciji: Policija uhitila muškarca (80). Unuka ga prijavila za spolno zlostavljanje

Državno odvjetništvo tražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, no sudac istrage pustio je osumnjičenog na slobodu..
Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!
ULICE U PLAMENU

Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!

Nakon vojne akcije preminuo je Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho. Bio je vođa moćnog narkokartela CJNG, baziranog u državi Jalisco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026