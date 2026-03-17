Inflacija u veljači 3,8 posto

Međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u veljači je iznosila 3,8 posto, a mjesečna - u odnosu na siječanj ove godine, 0,3 posto, potvrdili su u utorak drugi podaci Državnoga zavoda za statistiku.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 10,2 posto.

Alkoholna pića i duhan poskupjela su za 7,7 posto, restorani i usluge smještaja za 6,3 posto, zdravstvo 3,8 posto, rekreacija, sport i kultura 3,7 posto, osobna njega, socijalna zaštita i razna roba i usluge 3,4 posto, informacije i komunikacije, za 3,2 posto, hrana i bezalkoholna pića te usluge osiguranja i financijske usluge, po svakoj skupini za 2,9 posto te prijevoz za 0,8 posto.

Porast cijena na godišnjoj razini ublažio je pad cijena usluga u obrazovanju za 1,6 posto, te pokućstva, opreme za kuću i redovitoga održavanje kućanstava, za jedan posto.

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene usluga osiguranja i financijske usluge, za dva posto, prijevoz za 1,3 posto, rekreacija, sport i kultura za 1,1 posto itd.

Istovremeno, pale su cijene odjeće i obuća, za 2,2 posto, informacije i komunikacije za 0,4 posto, pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava za 0,1 posto itd.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2026. u odnosu na veljaču 2025. godine u prosjeku su više za 3,9 posto, a odnosu na siječanj u prosjeku su porasle za 0,3 posto.

