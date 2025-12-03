Inflacija ubrzava, drugi smo najgori u Europi! Stručnjaci za 24sata: Taoci smo tzv. pohlepe

Inflacija u Hrvatskoj ubrzava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku potrošačke cijene u odnosu na studeni 2024. bile u prosjeku više za 3,8 posto, čime je inflacija blago ubrzala u odnosu na listopad. Podaci Eurostata pokazuju da je Hrvatska u studenom bila druga u eurozoni prema visini inflacije. Prema prvoj procjeni Eurostata, godišnja stopa inflacije u studenom u Hrvatskoj mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 4,3 posto, a u odnosu na listopad 0,3 posto. Eurostat procjenjuje godišnju inflaciju u eurozoni u studenom na 2,2 posto. Veću međugodišnju stopu inflacije od Hrvatske u studenom imala je samo Estonija. Mladen Vedriš, ekonomski analitičar i profesor na Visokom učilištu Effectus napomenuo je kako je inflacija u Hrvatskoj gotovo dvostruka od prosjeka eurozone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+