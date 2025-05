Influencerica: 'Bivši je prdnuo u moje lice, sedam godina imam infekciju sinusa zbog toga...'

Zadnjih sedam godina stalno se borim s infekcijom sinusa. A pamtim i večeri kad je sve to krenulo, večeri koja je uzrok svemu. Oporavljala sam se od operacije gležnja kad je moj tadašnji dečko prdnuo točno u moje lice, priča za The Sun influencerica Christine Conell.

- Nisam mogla disati, smrad je bio užasan, to se ne može s ničim usporediti. On je te večeri bio između dva kreveta potpuno gol. Moja noga je bila podignuta zbog operacije. Nije mu bila namjera to napraviti, jednostavno se dogodilo. Kako sam se oporavljala od operacije moj imunološki sustav vjerojatno nije bio najbolji - kaže dalje Christina.

Tvrdi i kako su liječnici nedavno otkrili uzrok njezine infekcije sinusa - da je to Escherichia coli.

- Inače to ne nalazite u ljudskim sinusima. Osim ako imate dečka koji vam prdne u lice i vi to udahnete jer ste nepokretni - poručila je Christina.

Ali struka je odmah 'oborila' njezinu priču...

- Iako sigurno privlači pažnju na TikToku, ideja da se razvije infekcija sinusa zbog toga što vam je netko ispustio plin u lice, znanstveno govoreći, izuzetno malo je vjerojatna. E. coli je tip bakterije koja prirodno živi u crijevima i obično se prenosi kontaminiranom hranom, vodom ili izravnim kontaktom s izmetom. Da bi E. coli dospjela do sinusa, morala bi proći direktnim putem poput krvotoka ili kontaminiranim rukama ili predmetima koji dolaze u kontakt s nosnim šupljinama - ne od udisanja plinova koje netko ispušta u hotelskoj sobi - kaže doktor Franklin Joseph.

Christina ne isključuje opciju da za infekciju nije krivo nešto drugo...

- Ne znam koja je opcija gora - poručuje za kraj...