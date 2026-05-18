TEŠKI PROPUSTI
Komentira Boris Rašeta
Boris Rašeta

Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Canva

Policija je Kristijanu 2023. oduzela oružje i streljivo (42 metka), no sudski proces nije počeo, a Kristijan je izradio novi pištolj. Dok normalni Drnišani proizvode sir iz mišine, ovaj je izrađivao samokrese...

Građani Drniša, čak i oni koji žive u Zagrebu, dugo su upozoravali na Kristijana Aleksića. Protiv njega je još 2023. podnesena kaznena prijava zbog izrade oružja u kućnoj radinosti. Čak se i u dramaturgiji zna Čehovljevo pravilo: puška koja u prvom činu drame visi na zidu, u trećemu mora opaliti. Ovdje je to bilo još izvjesnije. Snažan se strah u Drnišu opet počeo širiti ovog proljeća, a sad je kulminirao ubojstvom. Policija je Kristijanu 2023. oduzela oružje i streljivo (42 metka), no sudski proces nije počeo, a Kristijan je izradio novi pištolj. Dok normalni Drnišani proizvode sir iz mišine, ovaj je izrađivao samokrese.

Zašto je predmet godinama stajao “u ladici”, iako je Kristijan pravomoćno osuđivan ukupno pet puta, a 1994. je ubio 22-godišnju djevojku? Prvostupanjski je osuđen na 12 godina, no u drugom stupnju kazna mu je povećana na 14 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio i izašao na slobodu na kojoj se opet počeo baviti istim aktivnostima.

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

Kazneno djelo počinio je čak i dok je bio unutar zatvora. Bio je notorni poklonik sotonističkih kultova, a nakon prvog ubojstva urezao je na dimnjaku kuće datum zločina, pentagram i tri šestice, simbol sotonista i znak poremećaja. Očito patološki lik. Zašto mu nakon opetovanog pronalaska ilegalno proizvedenog oružja nije određen pritvor ili psihijatrijsko liječenje? Zašto je suđenje čekalo tri godine?

Aleksić osuđen i za napad u Lepoglavi! Daskom je udario zatvorenika i zarezao ga!

Ovdje je očito zakazalo - kao i toliko puta do sada - pravosuđe. Da je bila riječ o prijetnji premijeru - imamo iskustva - ili čak o objedi na račun policije, prijestupniku bi ekspresno sudili, a možda ga i stavili iza rešetaka. No poremećeni lik kakve viđamo u hororima šetao je slobodno, držao u prvom činu drame ručno izrađeni pištolj u ladici, a sad se svi čude jer je pucao. Čudo bi bilo da nije.

Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi nalik na Kristijana u pozadini čekaju svoju priliku.

Reporteri 24sata u Drnišu! Evo kako su našli ubojicu! Mještani: 'Luka je bio jako dobro dijete'

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...

U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, objavila je policija...
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

"Institucije su zakazale, ovo je strašno...", kažu Drnišani nakon ogromne tragedije koja je zadesila grad. "Kao građanin, osjećam se tužno, jadno, bespomoćno i ljutito", kaže ravnatelj škole u koju je ubijeni mladić išao

