Obavijesti

News

Komentari 0
USKOK PODIGNUO OPTUŽNICU

Informatičar MUP-a i četvorica optuženi za odavanja tajnih podataka, spominje se i mito...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Informatičar MUP-a i četvorica optuženi za odavanja tajnih podataka, spominje se i mito...
Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Optužnica tereti Ostermana i za dogovor s vlasnikom optužene tvrtke Sinišom Patačkom oko namještanja javne nabave informatičke opreme...

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv petorice osumnjičenih, među kojima je i MUP-ov informatičar Damir Osterman, zbog sumnji u odavanje tajnih podataka i namještanje natječaja za nabavku informatičke opreme. Ne navodeći identitete tužiteljstvo je izvijestilo da petoricu hrvatskih državljana i jednu tvrtku tereti zbog zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na to nedjelo te primanja i davanja mita.

Pored Ostermana optužnicom su obuhvaćeni bivši pripadnik nekadašnje Protuobavještajne agencije (POA) Mario Frlan, Dinko Palac te privatni istražitelj i predsjednik Udruge privatnih detektiva Hrvatske Siniša Patačko.

Prema tvrdnjama Uskoka prvookrivljeni Osterman je od veljače 2019. do lipnja 2022. godine neovlašteno pristupao policijskim bazama podataka na zahtjev drugih okrivljenika.

Time im je omogućio informacije o osobama protiv kojih se vode kriminalistička istraživanja, primjenjuju posebne dokazne radnje ili traže izlisti telekomunikacijskog prometa, čime je osujećivao policijske postupke i omogućavao osobama da izbjegnu istrage ili saznaju njihov tijek.

DILANJE PODACIMA IZ ISTRAGA Tko je htio znati informacije iz istraga USKOK-a: Poduzetnik, bivši obavještajac, detektiv...
Tko je htio znati informacije iz istraga USKOK-a: Poduzetnik, bivši obavještajac, detektiv...

Optužnica tereti Ostermana i za dogovor s vlasnikom optužene tvrtke Sinišom Patačkom oko namještanja javne nabave informatičke opreme.

Osterman je kao voditelj projekta navodno prilagodio tehničke specifikacije i vrijednost nabave, omogućivši da Patačkova tvrtka bude jedini ponuditelj.

Posao vrijedan preko 130.000 eura tako je dodijeljen toj tvrtki preko koje je potom, prema tvrdnjama tužiteljstva, isplaćeno preko 26.000 eura na račun tvrtke u kojoj je Osterman bio 'stvarni voditelj poslovanja' te još gotovo 28.000 eura tvrtki u kojoj je Frlan bio odgovorna osoba.

Optuženoj tvrtki navodno je pribavljena korist od preko 67.000 eura pri čemu je proračun Europske unije oštećen za gotovo 63.000 eura, a hrvatski državni proračun za više od 4000 eura, izvijestio je Uskok.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025