Inicijativa: Španjolci nam žele vratiti tijela Pavelića i Luburića

Nakon što su prošli mjesec došli na vlast u Španjolskoj, socijalisti su najavili promjenu zakona vezanog za ostavštinu Španjolskoga građanskog rata te nekadašnjeg režima generala Francisca Franca, koji je trajao od 1939. do 1975.

Vlada premijera Pedra Sáncheza inzistira na premještanju Francovih posmrtnih ostataka iz mauzoleja 45 kilometara sjeverno od Madrida, gdje se nalaze kosti nekad suprotstavljenih nacionalista i republikanaca. U parlament će uputiti prijedlog promjene zakona o povijesnom sjećanju donesenog 2007., kad su također vladali socijalisti. Tim zakonom priznaju se sve žrtve rata od 1936. do 1939. kao i žrtve poslijeratne diktature do 1975.

Socijalisti tvrde da konzervativci proteklih godina nisu radili dovoljno na provođenju tog zakona, pa oni sad inzistiraju na otvaranju masovnih grobnica u potrazi za nestalima, traže osnivanje “prave komisije za utvrđivanje istine” te pozivaju na uklanjanje i preostalih simbola Francova režima, kao i na kažnjavanje onih koji se tome budu suprotstavljali.

Foto: Reuters Time bi se zabranile udruge koje veličaju i obilježavaju Francov režim. Lijeva vlada u Carcaixentu, mjestu pored Valencije, nastoji iskoristiti to kako bi s lokalnoga groblja premjestila posmrtne ostatke Vjekoslava Maksa Luburića, ustaškog časnika i zapovjednika logora Jasenovac. Španjolska, neutralna tijekom Drugog svjetskog rata, bila je priznala Nezavisnu Državu Hrvatsku te je nakon rata pružila utočište Luburiću. Godine 1969. u kući u Carcaixentu ubio ga je jugoslavenski agent. Gradonačelnik Paco Salom, član lijeve stranke Compromís, ovaj se tjedan sastao s tajnikom pokrajine Valencije zaduženim za pravosuđe, kojem je prenio želju za ekshumacijom Luburića. No tajnik Ferran Puchades odgovorio mu je da bi to moglo biti pravno komplicirano. Lokalna i regionalna vlada namjeravaju se obratiti hrvatskom veleposlanstvu u Madridu te zatražiti od Vlade RH da preuzme Luburićeve ostatke, pišu lokalne novine Levante. Lijevi internetski portal El Diario smatra da bi se moglo tražiti i premještanje tijela Ante Pavelića, poglavnika NDH, koji je 1959. godine umro i pokopan u Madridu. Grupa za obnavljanje povijesnog sjećanja, udruga koja podržava najavljenu reformu zakona, smatra da bi novi zakon mogao imati temelj za premještanje tijela dvojice Hrvata na neka druga mjesta u Španjolskoj ili njihovo slanje u Hrvatsku. Matías Alonso, član te udruge, vjeruje da bi španjolska vlada mogla ustvrditi da se “ondje održavaju neustavna okupljanja”. Osim privatnih posjeta u Madridu nisu zabilježena okupljanja. Pavelić je pokopan na javnom groblju San Isidro, gdje je njegova obitelj kupila grobnicu poput stotina Španjolaca. U grobnici se nalaze i tijela njegove supruge i djece. Oduzimanje privatne imovine bilo bi protivno zakonu, a u prijedlogu reformiranog zakona o povijesnom sjećanju ne spominju se Luburić i Pavelić. Pavelićeva kći Višnja bila je prije smrti rekla kako im je Franco dopustio da žive u Španjolskoj, kamo su došli iz Argentine, ali da se ne bave političkom aktivnošću. Luburić je iz emigracije nastavio političku djelatnost protiv Jugoslavije. Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) vratila se na vlast nakon 2011., kad je prošli mjesec u parlamentu izglasano nepovjerenje konzervativnoj vladi Mariana Rajoya. Narodna stranka desnog centra bila je osuđena za korupciju, što je bio okidač za glasovanje te direktno preuzimanje vlasti od strane socijalista. PSOE ima 84 od ukupno 350 zastupnika. Ukupno 180 zastupnika bilo je podržalo smjenu vlade, a 169 ih je bilo protiv.

Grobnica u Madridu

