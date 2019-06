Inicijativa #spasime: 'Nasilje u obiteljima nije privatna stvar!'

Članice inicijative #spasime, Ana Pecotić i Una Zečević Šeparović, gostovale su u studiju 24sata.

U razgovoru su se dotakle i nedavno osnovanog Fonda#spasime za pomoć i podršku žrtvama nasilja. Sredstva iz Fonda koristit će se za pružanje stambene, pravne i zdravstvene pomoći žrtvama.

POGLEDAJTE VIDEO

'Obiteljsko nasilje ne smije biti privatna stvar, svim žrtvama se mora pomoći' Gošće: Ana Pecotić Una Zečević Šeparović, inicijativa #SPASIME Voditelj: Ivan Pavić Posted by 24sata on Friday, June 7, 2019

- Žena koja zaista radi za 3.000 kuna i ovisi o plaći svog partnera koji je ujedno i zlostavljavljač, jednostavno nema sredstava za pomoći si. Zbog toga smo primijetili da je žrtvama potreban taj inicijalni ekonomski poticaj kako bi uopće mogle izaći iz nasilničkog odnosa . Zato je osnovan Fond#spasime - rekla je Ana Pecotić.

Dodala je da se nasilje u pravilu događa po sistemu 'kuhane žabe', što znači da ono počinje s laganim pokazivanjem nasilja. Žrtve ni ne prepoznaju da su zlostavljane. Zlostavljač ih postepeno izolira od obitelji i prijatelja i one se nemaju kome obratiti.

U našem društvu ljudi se često pitaju zašto žene ostaju u nasilničkim vezama., Pecotić kaže da prema statistici, od početka nasilja do same prijave prođe u prosjeku sedam godina. Isto tako, često se misli i kako je obiteljsko nasilje privatna stvar.

Apsolutno, i to je najkorjenitija promjena na kojoj moramo raditi. Možemo na to početi utjecati sada. To su čitave generacije koje su odgajane po principu da je obiteljsko nasilje privatna stvar. Neke stvari ga ne karakteriziraju kao nasilje, već kao normalan odnos muškarca i žene. Tu možemo napraviti puno držeći ovu temu živom. Zbog toga se želimo zahvaliti i medijima što su prepoznali ovaj problem i što ga s nama neprestano potenciraju - rekla je Una Zečević Šeparović.

Inicijativa #spasime na Facebooku je u grupi uspjela okupiti rekordnih 56.000 članova.

- To je strašno. Lani je prijavljeno oko 10.000 slučaja nasilja. Činjenica da naša grupa ima 56.000 članova govori da je pojavnost nasilja puno, puno veća nego što se misli. Ako su samo trećina od tih ljudi žrtve nasilja, to je već više od tih 10.000. Naša grupa je dosta doprinijela senzibilizaciji nasilja, da ljudi konačno shvate koliko je to strašno učestala pojava - rekla je Ana, jedna od moderatorica grupe. Priznaje da joj nije nimalo lako čitajući potresna svjedočanstva žrtava nasilja.

Uskoro više...

Tema: Hrvatska