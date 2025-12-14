Inicijatorica peticije za zabranu klečavaca na trgovima: 'To je zov za buđenje. Ne bojim se'

Ne smijemo odustati jer će nas doslovno pojesti mrak, poručila je feministica i aktivistkinja Sanja Sarnavka koja je pokrenula peticiju za micanje molitelja s glavnih gradskih trgova i zaradila kazenu prijavu. No unatoč svemu jasno poručuje: “Ne bojim se”.

24sata: Bratstvo “Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina” podnijelo je kaznenu prijavu protiv vas, tvrdeći da ih se dehumanizira i da ih peticija lažno povezuje s femicidima. Kako komentirate te tvrdnje?

Budući da ćemo, po svemu sudeći, završiti na sudu, neću se upuštati u komentare jer oni poput kobaca (ups. opet dehumaniziranje) prate sve što bi ih moglo ugroziti i pripremaju odgovore i reakcije. Moje odvjetnice brinut će o tome kako im odgovoriti. A uz mene su najbolje. S femicidima ih je povezala stvarnost a ne ja. Molili su u trenutku kad je ubijena jedna mlada žena u Rijeci a dan ranije jedna trudnica. Kad čujete njihove poruke o molitivi kojom će, bude li uslišana, žene postati pokorne i podložne muškarčevu autoritetu, pomislite kako ubijene nisu na to bile spremne pa su okrutno kažnjene za svoj neposluh.

24sata: Molitelji u javnim izjavama tvrde “ne znate na koga ste se namjerili”. Kako doživljavate tu poruku i smatrate li je prijetnjom?

Ne čudi me jer rječnik kojim se oni ili njihova sljedba služe uistinu šokira. Stigle su mi, ili ih prosljeđuju prijatelji, poruke oteščale od mržnje i prijetnji – ja sam smrad kojeg treba ušutkati, smrdljivica koju treba ubiti, smeće, rugoba…da ne zagađujem dalje prostor vašeg medija. I, naravno, ne bojim se. Već sam rekla, i ponavljat ću, kad oni kažu da je uz njih Bog pa će pobijediti, ja znam da je kršćanski Bog Trojstvo i da je Sin Božji na mojoj strani. Uskoro slavimo njegovo rođenje a on je, kako ja razumijem, ljubav, praštanje, suosjećanje a ne osveta i prijetnja.

24sata: Smatrate li da se kaznenom prijavom želi zastrašiti vas osobno ili sve buduće aktiviste koji javno kritiziraju moliteljske inicijative?

Ne mogu proniknuti u njihove misli i namjere, ali oni predstavljaju sve što ni ja niti ljudi s kojima surađujem ili prijateljujem nisu. Ja, recimo, ne mislim da svi moramo misliti isto i znam da u liberalnim demokracijama moja sloboda mora biti ograničena, ne smije ugrožavati druge.

A oni bi da se svi pokorimo i slijedimo slijepo, bez propitivanja, njihove stavove. Bune se protiv komunističkih režima a jednako su rigidni. Oni imaju pravo i točka. LGBT osobe ne smiju postojati, žene nemaju pravo na izbor, muškarci su autoriteti a žene drugotne (osim onih koje su liderice segmenata tog pokreta). Agenda Europe (pokret koji okuplja konzervativne lidere) nameće svoje stavove, uvlači se u sve institucije, djeluje koordinirano skoro pa posvuda. I financijski je dobro potkožena. I da, kaznene prijave i prijetnje ne mogu me prestrašiti. Inicijativa za Hrvatsku slobode ne odustaje lako.

24sata: Predali ste Vladi, nadležnom saborskom odboru i Ustavnom sudu peticiju. Je li to samo početak šire kampanje za promjene u društvu? Ako da koje su vam sljedeće inicijative ili koraci?

Moj privatni krik, što je peticija u mojoj glavi trebala biti, postao je zov na buđenje. Ljudi su ga počeli dijeliti i danas (u petak 12.12.2025. u 15,19) peticiju je potpisalo 78.389 ljudi. Uz “klečavce”, niz se stvari od ovog ljeta događalo u Hrvatskoj, koje zvone na alarm i potrebu za djelovanjem. Agresivnost u komunikaciji, nasilje na ulicama, zahtjevi da se ne provocira neke koji očito, prema vladajućima, zauzimaju povlaštena mjesta u odnosu na nas, raju, zahtijevaju reakciju. Liberalna demokracija traži da se misli na sve i posebnim se mjerama pazi na ranjive i manjinske skupine. Ne smijemo odustati jer će nas doslovno pojesti mrak u koji nas žele satjerati. Uz pjesmu jednog kvazi-budničara.

24sata: Ako je suditi prema izjavama Ivana Penave, čini se da, barem što se tiče vladajuće većine odnosno DP-a, od te peticije neće biti ništa. Kako to komentirate?

Penava i DP posebna su priča. On pokreće peticiju, vjerujući da je posjednik genijalnog uma, kojom kontrira našoj. Uspio me čak i nasmijati. Peticijama se, što on očito ne zna, želi upozoriti vladajuće, one kojima smo povjerili da u naše ime upravljaju državom, na neki propust, problem o kojem bi trebalo razmisliti i nešto po tom pitanju učiniti. Znači, Penava i DP, jer su vladajući, sami sebe mole da nešto naprave. Ono, kao podsjetnik, upss, nešto smo propustili. Sadržaj je zasebna priča. Dok se peticijom traži da se jednu skupinu u društvu prestane diskriminirati i proglašavati drugotnom na glavnim trgovima, oni zahtijevaju da se ograniči kretanje onima koji se ne ograđuju, koji zovu u svoju povorku sve koji se žele pridružiti i koji žele da se priznaju jednaka prava svima (Pride) ili pak spriječi korištenje simbola i retorike jednog fašističkog režima koji je ubijao ljude bez milosti samo zato što su Židovi, Romi, Srbi, Hrvati neistomišljenici…

24sata: Kakvu poruku želite poslati ženama koje strahuju prijaviti nasilje dok istovremeno gledaju ovakve društvene rasprave?

Da ne trebaju i ne smiju biti pokorne i trpljenice nasilja, ali moraju oprezno pripremati odlazak i razraditi strategiju izlaska. Danas u Hrvatskoj ima priličan broj udruga kojima se mogu javiti i dobiti pravne savjete i psihološku podršku. Ako vide da im institucije ne znaju pomoći ili ih krivo procjenjuju, što se često događa, samo će uz stručnu pomoć moći prebroditi niz prepreka koje im stoje na putu. Ali, za život bez nasilja vrijedi se boriti jer je osjećaj samopoštovanja preduvjet osobnog rasta i samoostvarenja. Što se duže živi u nasilju, teže je pronaći snagu za izlazak i nalaženje energije za suočavanje sa životnim izazovima. Život i nema i ima cijenu. Strašna je tragedija kad je žena ubijena i to odlukom bliske osobe. One pak koje izbjegnu tragičan kraj moraju naći prostor u kojem mogu živjeti, mogu prehraniti sebe i djecu, moraju postići ekonomsku samoodrživost. Znamo kako je to vrlo često izuzetno teško. Dok institucije države ne počnu promptno reagirati, dok društvo ne osudi svaki oblik nasilja, mnoge će žene i dalje trpjeti.

24sata: Smatrate li da je hrvatsko pravosuđe nedovoljno educirano za prepoznavanje rodno uvjetovanog nasilja?

Apsolutno. Nerijetko i krivo educirano. Svi sa sobom na posao donose svoja uvjerenja i predrasude. Patrijarhat je ono što živimo. Idemo nizbrdo prema Indeksu rodne ravnopravnosti koji procjenjuje Europski institut za rodnu ravnopravnost, što ne čudi s obzirom na poruke koje slušamo u javnom prostoru. Niske kazne, određivanje skrbništva kad su djeca maloljetna prema kojem otac nasilnik ima jednaka prava kao i žrtva, često uništavaju žene nakon što su donijele odluku da žele izaći iz kruga pakla.

24sata: Što vas najviše zabrinjava u institucionalnim propustima u posljednjim slučajevima femicida iz 2025.?

Dovoljno je samo reći po stoti put “Kako je moguće da je muškarac s 35 kaznenih prijava slobodno šetao naoružan?” U puno previše slučajeva institucije nisu reagirale na vrijeme i na pravi način. Na dušu im. I zato ne smijemo stati. Moramo glasno zahtijevati promoviranje drugačijih vrijednosti i obrazaca ponašanja.