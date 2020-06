Istražuju Olmovu kupovinu luksuznog auta: Papiri su lažni?

Kako neslužbeno doznajemo, upravo se Olmov luksuzni automobil našao pod istragom policije i Uskoka jer je Bašićeva ekipa prije preprodaje lažirala papire. Završio je u Španjolskoj

<p>Ovo je bio automobil koji mi se jako svidio. I dobio sam odličnu cijenu. Nekako mi se činilo da je to prilika koja se ne propušta, rekao je bivša Dinamova nogometna zvijezda <a href="https://www.jutarnji.hr/autoklub/aktualno/dani-olmo-za-auto-klub-nisam-za-jurnjavu-a-infiniti-sam-vec-krstio-turom-do-barcelone-9262208" target="_blank">Dani Olmo</a> za Auto Klub koji ga je u njegovom Infinitiju Q50 intervjuirao za serijal Poznati za volanom.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, upravo se taj luksuzni automobil zbog krivotvorenja papira prije prodaje našao pod istragom policije i Uskoka jer ga je Olmo kupio od uhićenog prodavača vozila Ivana Inje Bašića (49). Navodno ga je kupio za svoju majku te ga je otpremio u Španjolsku. Kako je 2019. pričao novinaru, veći dio puta do Barcelone uspio je sam odvesti.</p><p>Među 50-ak novih vozila, koje su sada meta istrage, našao se još jedan Infiniti Q50 kojeg je kupio Tomislav Svetina, predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza i bivši čelnik Dinama.</p><p>Kako je pisao Express, Infiniti Q50 su nabavljani preko dvije bosanskohercegovačke tvrtke koje su ih kupovale od nizozemske tvrtke za uvoz i izvoz Story Auto. Nisu ih mogli legalno uvesti u Hrvatsku zbog odluke kompanije Nissan, koja ih proizvodi, da zabrani izvoz i prodaju u većinu zemalja Europe, među kojima je i naša. Potpisao ju je osobno direktor Nissana i to je bilo naznačeno na svim papirima koje je izdala i nizozemska tvrtka. Tako je odlučeno zbog loših poslovnih rezultata u Europi, koja im je činila svega tri posto tržišta. S obzirom na izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, koja je bila većinski kupac luksuznih Infinitija, odluka im se činila logičnom. </p><p>Podsjetimo, izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić kupio je od Inje za sina BMW 420d za 38.700 eura. BMW, i to model 520d xDrive, nabavio i Dinamov trener Nenad Bjelica. Među kupcima Mercedesa za žene našli su se nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan i Ivan Bulat, sportski direktor NK Šibenik. Nogometni menadžer Marko Naletilić počastio se Range Roverom Velarom, a Kristijan Floričić, jedan od osnivača fonda Aureus Invest, za suprugu je kupio Porsche Cayenne za oko 90.000 eura. Poznati zagrebački zlatar Zlatko Dodić je na tvrtku Verax Epulo nabavio Audi A5 sport back.</p><p>Nikola Protrka, vještak za informatiku te predavač na Visokoj policijskoj školi, Visokom učilištu Algebra i dubrovačkom Libertasu, preko Bašića je kupio Jaguar XF 2.0 D Prestige. Zagrebački liječnik Saša Janković, pročelnik Zavoda za ortopediju KB-a Sveti Duh te voditelj medicinskog tima Dinama i nogometne reprezentacije, za svoju Polikliniku Patela kupio je BMW 520 D.</p>