Insajderski izvještaj: Problemi u gradonačelnikovom 'vrhovnom štabu', zahladio je s Korlaetom

Zagreb je, kad smo preuzeli vlast, imao akumulirani deficit od 1,4 milijarde kuna, koji je nastao nezakonito. Da bismo ga neutralizirali, morali smo planirati suficit, i to smo napravili u iznosu od 300 milijuna kuna. Vjerujem da progresivne strane mogu maknuti HDZ s vlasti i da je to potrebno Hrvatskoj, poručio je to nedavno zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.