Inspekcija provjerila svih 14 menzi, rješenje Grada za menzu FSB-a šalju u Ministarstvo

Zbog zatvaranja studentske menze Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, studenti su u znak prosvjeda u četvrtak ispred istog roštiljali. Inspektori Državnog inspektorata donijeli su rješenje kojim su zatvorili studentsku menzu zagrebačkog FSB-a, između ostalog i zbog neadekvatne minimalne potrebne visine stropa u radnom prostoru, a koja je propisana Pravilnikom o zaštiti na radu.

Kako doznajemo na nekim dijelovima strop je 2,14 metara iako je propisana zakonska visina 2,8 metara.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Sveučilište u Zagrebu-Studentski centar u Zagrebu posjeduje Rješenje Gradskog ureda za gospodarstvo, Odjela za upravno pravne poslove, Odsjeka za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti od 08.12.2005. godine. Tim je rješenjem utvrđeno da prostor i oprema ugostiteljskog objekta Sveučilišta u Zagrebu-Studentskog centra u Zagrebu ispunjavaju minimalne uvjete glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga te zdravstvene i druge uvjete u prostoru na Fakulteta strojarstva i brodogradnje, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine restorani, vrsta restorana brze prehrane - navode nam iz Studentskog centra.

Iz krugova bliskih inspektoratu neslužbeno nam pojašnjavaju da rješenje koje spominju u SC-u ne odgovara menzi nego takozvanim uvjetima za 'fast foodove' gdje nema kuhane hrane nego samo 'brze' što s menzama nije slučaj. Pojašnjavaju nam da 'menze' trebaju zadovoljavati uvjete poput restorana kako bi se osigurali sami djelatnici i korisnici. Prema našim saznanjima u nekim menzama kotlovi su bili toliko neispravni da su ugrožavali život kuhara, a navodno su djelatnici izjavljivali i da su sami o svom trošku kupovali radnu odjeću što isto nije u skladu s propisima. No pitanje svih pitanja jest ako spomenuta menza ima rješenje od 2005., koje očito ne odgovara njihovom djelovanju, kako to da ih inspekcija u 17 godina nije po istoj metodi kaznila? Provjerili smo s SC-om da slučajno nisu u tih 17 godina radili neke preinake u prostoru.

- Od datuma izdavanja predmetnog Rješenja, u prostoru nisu rađene nikakve preinake niti je došlo do promjena u procesu rada - ističu. Studenti FSB-a, dok se ne otvori restoran u zgradi fakulteta mogu se hraniti u restoranu SC-a na Filozofskom fakultetu koji je udaljen stotinjak metara. Inače, SC Zagreb kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pruža uslugu subvencionirane studentske prehrane na 16 lokacija: Studentski dom (SD) "Stjepan Radić", SD Cvjetno naselje i SD Lašćina, ostali restorani

SC-a su po fakultetima zagrebačkog Sveučilišta i na ZUK Borongaj.

- Studentski centar u Zagrebu će podnijeti žalbu na Usmeno rješenje Državnog inspektorata temeljem kojeg je privremeno zatvoren restoran na Fakultetu strojarstva i brodogradnje - rekli su nam iz SC-a.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iz Državnog inspektorata pojašnjavaju koje sve inspekcije su bile u menzama i koji su njihovi daljnji koraci.

- Državni inspektorat; sanitarna, inspekcija rada (u području radnih odnosa i zaštite na radu), elektroenergetska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom i inspekcija zaštite okoliša po službenoj dužnosti, a sukladno Planu rada, nadziru subjekte – restorane za studentsku prehranu tzv. menze u cilju zaštite zdravlja studenata i zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.

Državni inspektorat je inspekcijsko tijelo koje postupa sukladno zakonskim propisima te su inspektori u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti dužni poduzimati zakonom propisane mjere. Slijedom do sada utvrđenog u inspekcijskom nadzoru kod subjekta nadzora, Državni inspektorat će Rješenje o minimalnim uvjetima izdano od nadležnog upravnog odjela Grada Zagreba dostaviti na upravni nadzor Ministarstvu turizma i sporta zbog ocjene zakonitosti. Inspekcijski postupak je u tijeku.

Do ovoga trenutka navedene inspekcije koordinirano su obavile nadzore u 14 objekata navedene namjene. Za sve utvrđene nepravilnosti poduzete su zakonom propisane mjere - kažu iz Inspektorata.

Neslužbeno smo provjerili da li je ova kontrola uslijedila nakon žalbi studenata da su između ostalog u hrani u menzama nalazili crve, kosu, nokte i slično, no kažu nam da to nema veze jedno s drugim. Navodno su inspekcijski nadzori već bili zacrtani unazad dvije godine no zbog pandemije, koja je u nekom periodu zatvorila sve pa tako i menze, raspored nadzora su morali prilagoditi i odgoditi.

