Inspekcijski nadzor u Brodosplitu: Azbestni otpad se ne može zbrinuti u Hrvatskoj!

Državni inspektorat (DIRH) izvijestio je u četvrtak da njegova Inspekcija zaštite okoliša provodi nadzor u splitskom škveru nad radovima na uklanjanju panela s azbestom s broda "Moby Drea", pri čemu je Brodosplit upozoren da se azbestni otpad ne može zbrinuti u Hrvatskoj.

Inspekcija zaštite okoliša DIRH provodi nadzor u brodogradilištu Brodograđevna industrija Split, vezano uz planirano uklanjanje panela koji sadrže azbest s broda "Moby Drea", koji plovi pod talijanskom zastavom​, priopćeno je iz DIRH-a.

U dosadašnjem tijeku nadzora utvrđeno je da postupak demontaže panela s azbestom još nije počeo, već se trenutno na brodu izvode radovi premještanja brodskog namještaja, navodi DIRH.

U vezi s planiranim radovima demontaže panela koji sadrže azbest, Inspekcija zaštite okoliša upozorila je pravnu osobu da se opasni azbestni otpad, koji će nastati tim postupkom, ne može zbrinuti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, a inspekcija zaštite okoliša o navedenome će obavijestiti i vlasnika broda "Moby Drea".

"Paneli koji sadrže azbest, a koji se planiraju ukloniti demontažom s broda 'Moby Drea', smatraju se opasnim otpadom koji podliježe prethodnom notifikacijskom postupku i pribavljanju odobrenja nadležnog tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada. Nadležne inspekcije Državnog inspektorata nastavljaju s nadzornim aktivnostima sa ciljem očuvanja javnog zdravlja, zaštite okoliša te zaštite interesa Republike Hrvatske", navodi se u priopćenju.

Građanska inicijativa Zdravi Split i dalje ustraje u tome da sporni brod napusti Split, pa ponovno pozivaju građane na prosvjed koji će se održati u ponedjeljak s početkom u 11 sati na Matejuški. Tijekom prosvjeda će građani šetati preko Rive, Voćnog trga, Pjace, Marmontove i natrag na Matejušku.

Za petak su najavili novu konferenciju za medije na Sustipanu, gdje će javnost malo bolje upoznati sa detaljima trećeg prosvjeda i novim informacijama o slučaju panela s azbestom.