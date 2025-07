Inspektorat komentirao prijavu DP-a zbog 'spornih' plakata koji su po gradu na hindskom jeziku

Trgovački lanac Kaufland u srijedu je u odgovoru na prijavu koju je Domovinski pokret (DP) podnio Državnom inspektoratu zbog plakata Kauflanda na hindskom jeziku, rekao kako se plakati sporni za DP odnose na proširenje asortimana azijskim proizvodima.

- Plakati koji se spominju odnose se na proširenje asortimana azijskim proizvodima. Naime, u Kauflandu kupcima u prosjeku nudimo oko 19.000 različitih proizvoda kako bi svaki kupac pronašao ono što traži - odgovorio je Kaufland.

Iz Domovinskog pokreta (DP) istaknuli su u srijedu da su podnijeli prijavu Državnom inspektoratu i Vijeću za hrvatski jezik protiv trgovačkog lanca Kaufland zbog plakata na hindskom jeziku jer tako žele zaštititi hrvatski jezik i identitet.

'Dom je bliže nego što misliš', piše na plakatu, uz prijevod na hrvatski jezik. Riječ je o katalozima s indijskim i filipinskim proizvodima.

Zagreb: Kaulfandovi plakati za strane radnike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Zakon o zaštiti potrošača nema članka koji ograničava da trgovac može na više jezika obavijest o prodaji proizvoda staviti. Samo pod uvjetom da ne zavarava potrošača. Ja vam sada ne mogu prejudicirati jer smo tu na terenu, ali kada se vratimo u ured, proučit ćemo tu predstavku, ako je stigla, kao i svaku do sada. I ako je u našoj nadležnosti, mi ćemo to rješavati - poručio je glavni državni inspektor Andrija Mikulić za RTL. A na pitanje je li onda to sporno odgovara: 'Vidjet ćemo, da ne prejudiciramo unaprijed', dodao je.