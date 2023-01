Inspektorat naplatio 400.000 eura za konvertiranje cijena, a neki su digli cijene i 126 posto

Tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata do četvrtka su obavili ukupno 1145 nadzora i utvrdili da je u njih 25,2 posto bilo neopravdanog povećanja cijena nakon 31. prosinca. Za još 163 nadzora se utvrđuju činjenice, navodi se.

U pojačane inspekcije konvertiranih cijena krenuli su 5. siječnja kad je Vlada donijela zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, provode pojačane inspekcijske nadzore koji imaju za cilj utvrditi je li došlo do porasta cijena roba i usluga neposredno prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog broja nadzora tržišna inspekcija Državnog inspektorata obavila je 659 inspekcijska nadzora (od čega: 282 inspekcijska nadzora nad pružateljima usluge, 280 nadzora u trgovini na malo te 97 inspekcijski nadzor u trgovini na malo pekarskim proizvodima).

U nadzorima tržišne inspekcije utvrdili su u 87 slučajeva da je bila nepoštena poslovna praksa neopravdanog povećanja cijena od čega u 53 slučaja u uslužnim djelatnostima, 19 u djelatnosti trgovine na malo pekarskim proizvodima te 15 u ostaloj trgovini na malo.

- Prosječno neopravdano povećanje cijena usluga je 20 %, a u pojedinim slučajevima povećanja doseže i 126 %. Tako je primjerice inspekcijskim nadzorom utvrđeno povećanje fotografskih usluga od 57 %, pojedinih frizerskih usluga od 126 %, usluge privatnog parkiranja od 25 %, usluga samoposlužnih autopraonica od 50 % i sl - navodi se u priopćenju Inspektorata.

U djelatnosti trgovine na malo prosječno je utvrđeno neopravdano povećanje od 17 % za kontrolirane proizvode nakon 31. prosinca 2022. godine, primjerice za pileće i pureće meso, suhomesnati proizvodi, voda, sok, jaja, konditorski proizvodi, mliječni proizvodi, hrana za životinje, konzervirano povrće.

U trgovini na malo pekarskim proizvodima, bilježe i dalje, povećanje cijena kako kruha tako i ostalih pekarskih proizvoda i to prosječno do 15 %, a iznimno u pojedinim nadzorima utvrđeno je povećanje pojedinih pekarskih proizvoda od 20 do 30%.

Turistički inspektori obavili su 486 inspekcijska nadzora od čega su u 161 inspekcijskom nadzoru (33,1%) utvrdili neopravdano povećanje cijena ugostiteljskih usluga.

Većina vraća cijene

U 72.6 % okončanih inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno neopravdano povećanje cijena, poslovni subjekti su tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do okončanja nadzora vratili maloprodajne cijene na visinu maloprodajnih cijena na dan 31. prosinca 2022. godine, kažu iz Inspektorata.

Naplatili 400.000 eura

Zbog prekršaja nepoštene poslovne prakse iz 149. Zakona o zaštiti potrošača, u tijeku je izricanje novčanih kazni prema svim poslovnim subjektima koji su neopravdano povećali cijene.

A dosad su izrekli 234 novčane kazne u iznosu od 399.489,09 eura (3.009.950,55 kn).

Inspektorat najavljuje da će inspekcije, svaka inspekcija u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore u cilju zaštite potrošača.

Najčitaniji članci