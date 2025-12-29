Obavijesti

KAZNE DO 26.500 EURA

Inspektorat pojačao nadzor zimskih sniženja: Prošle godine otkriveno je preko 60 prekršaja

HINA
Šibenik: Započela su velika sniženja i rasprodaje | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Tržišna inspekcija do kraja veljače kontrolira trgovce, kazne za nepoštenu praksu idu i do 26.500 eura

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata nadzire zimsko sezonsko sniženje, izvijestili su u ponedjeljak iz Državnog inspektorata napominjući kako je prošle godine tijekom zimskog sezonskog sniženja obavljeno 328 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 60 prekršaja.

Sezonsko sniženje, kako su naveli na svojim internetskim stranicama, može trajati najdulje 60 dana, a započelo je 27. prosinca.

Inspektori će do 27. veljače 2026. kontrolirati odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koji među ostalim propisuju isticanje cijena za vrijeme obavljanja posebnog oblika prodaje odnosno zimskog sezonskog sniženja, uvjeta prodaje, isticanje obavijesti o podnošenju pisanog prigovora, kao i kontrolu odredbi o nepoštenoj poslovnoj praksi trgovaca.  

Prilikom isticanja cijena u vrijeme provođenja zimskog sezonskog sniženja, trgovci moraju jasno, vidljivo i čitko istaknuti najnižu cijenu koju su primjenjivali tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja, ka i sniženu cijenu.

U slučaju kada se cijena postupno i bez prekida progresivno smanjuje u okviru istog sezonskog sniženja, odnosno u nekoliko navrata, a imajući u vidu da sezonsko sniženje traje najdulje 60 dana, trgovac će uz novu, sniženu cijenu biti obvezan istaknuti najnižu cijenu koju je primjenjivao tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja. 

U slučaju da se inspekcijskim nadzorom utvrdi primjerice da cijena i uvjeti prodaje nisu istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo i/ili da nije istaknuta obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora takvi prekršaji se smatraju neprocesuiranim prekršajima.

Za te prekršaje inspektori neće podnijeti optužni prijedlog niti izdati prekršajni nalog.

Za utvrđene prekršaje nepoštene poslovne prakse (primjerice zavaravanje potrošača vezano uz sniženje koje se odobrava, isticanje većeg popusta nego što se uistinu odobrava i dr.) poduzet će se zakonom propisane prekršajne mjere, odnosno bit će pokrenuti prekršajni postupci.

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je novčana kazna u iznosu od 1.327,23 eura do 26.544,56 eura za pravnu osobu, od 1.327,23 eura do 1.990,84 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 663,61 eura do 1.990,84 eura za trgovca, fizičku osobu, naveli su iz Državnog inspektorata.

