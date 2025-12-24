Očekuje se da će potrošnja u prosincu doseći 2,5 milijardi €

Tradicionalno najintenzivnije razdoblje potrošnje u godini, prosinac, i ove godine donosi rast prometa u maloprodaji, ističe HGK navodeći kako podaci od početka mjeseca potvrđuju pozitivne trendove, a dodatni poticaj očekuje se od zimskog sezonskog sniženja koje započinje 27. prosinca.

Najviše se kupuje i troši u tjednu uoči Božića pa je tako prošle godine dan najjače potrošnje bio je 23. prosinca kada je fiskalizirano više od 5,8 milijuna računa ukupnog iznosa 136 milijuna eura.

Ove godine, 23. prosinca fiskalizirano je više od 6,1 milijuna računa ukupnog iznosa većega od 140,7 milijuna eura.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku koje prenosi HGK, rast realnog prometa od trgovine na malo traje već 31 mjesec zaredom na godišnjoj razini. U prvih deset mjeseci ove godine promet od trgovine na malo realno je porastao za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Očekuje se da će potrošnja u prosincu doseći 2,5 mlrd eura

Pozitivan trend nastavljen je i u prosincu. Od početka mjeseca do 23. prosinca broj računa i iznosa računa je porastao, a ostvaren je promet u iznosu od 2,02 milijarde eura.

"Uz pretpostavku nastavka trenda, očekuje se da će prosinačka potrošnja u maloprodaji doseći 2,5 milijarde eura", prognozira HGK.

Komora pritom napominje da se kupovina sve više seli na internet pa je tako u posljednja tri mjeseca na specijaliziranim internetskim stranicama kupovalo 75 posto hrvatska građana, što je četiri posto više u odnosu na lani.

U tom razdoblju, pokazalo je istraživanje HGK, kupac je prosječno kupovao na 2,25 internetskih stranica. Najaktivnija skupina online kupaca su mladi u dobi od 16 do 29 godina, među kojim je u zadnja tri mjeseca njih 94 posto posto kupovalo u web trgovinama, što je pet posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Žene pritom češće od muškaraca kupuju na internetu, 79 posto u odnosu na muškarce 72 posto, a u usporedbi s 2024. broj žena koje kupuju na internetu porastao je za sedam posto.

Kupnjom domaćih proizvoda čuvaju se radna mjesta i jača konkurentnost gospodarstva

HGK poziva potrošače da kada god mogu, pa tako i ovih blagdana, kupuju hrvatske proizvode.

"Odabirom kvalitetnih domaćih namirnica osiguravamo si svježe i kvalitetne namirnice na stolu, podržavamo prakse kratkih lanaca nabave, čuvamo radna mjesta i jačamo konkurentnost nacionalnog gospodarstva", poručila je direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović.

Istaknula je važnost pomnog planiranja kupovine kako se hrana ne bi bacala.

HGK podsjeća kako kraj prosinca donosi i početak zimskog sezonskog sniženja, koje započinje 27. prosinca. Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskih sniženja, trgovci su obavezni jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti najnižu cijenu primjenjivanu u razdoblju od 30 dana prije početka sniženja, kao i sniženu cijenu proizvoda.

Stabilna potrošnja i u 2026. godini

S obzirom na očekivani nastavak pozitivnih makroekonomskih kretanja u Hrvatskoj tijekom 2026. godine, HNB-ove projekcije predviđaju rast realnog BDP-a od 2,8 posto, HGK očekuje nastavak razdoblja stabilne potrošnje.

Domaća potražnja, kako navodi, trebala bi i dalje biti glavni pokretač rasta, uz očekivano usporavanje inflacije na godišnjoj razini na 3,1 posto.

Na hrvatskom tržištu trgovine, koje je jedno od najkonkurentnijih, u sljedećoj godini očekuje se ulazak novog trgovaca iz non-food segmenta, kao i povratak na tržište jednog drogerijsko/parfumerijskog trgovca, kaže se u priopćenju.