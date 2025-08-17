Obavijesti

Inspektorat u velikoj akciji tijekom sezone! Više od pola ugostitelja radilo mimo propisa

Piše Emirat Asipi,
storyeditor/2025-08-17/PXL_160825_136800786.jpg | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

DržavnI inspektorat obavio čak 5852 nadzora. Naplatili su stotine tisuća eura kazni. 'Upali' u hotele, kampove, restorane, barove...

Tijekom ljeta ugostitelji, pogotovo oni u turizmu, imaju pune ruke posla. No ove sezone posla preko glave su imali i u Državnom inspektoratu koji je, kako su nam istaknuli, od sredine svibnja do 3. kolovoza, obavio čak 5852 inspekcijska nadzora na području cijele Hrvatske. A od tih 5852 nadzora, u njih više od pola, točnije u njih 61 posto, utvrdili su razne nepravilnosti i povrede propisa.

- Inspektori su protiv prekršitelja podnijeli nadležnim sudovima 226 optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka, donijeli su i 536 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 890.352,19 eura, a od kojih je naplaćeno 79.868,72 eura - ističu iz Državnog inspektorata.

24sata nedavno su objavila članak nezadovoljnih ugostitelja koji su istaknuli kako im inspekcije ove godine svako malo dolaze na vrata.

- Imamo osjećaj da nas se gleda samo kao izvor dodatnog prihoda za državni proračun. Mi smo ti koji masno punimo taj proračun, iz čega se redovno financiraju svi ti ljudi koji rade u državnim i javnim tvrtkama - ljutit je bio jedan od ugostitelja.

Iz podataka Državnog inspektorata, oni su na licu mjesta naplatili i 2476 kazni u ukupnom iznosu 691.817,76 eura, a dodaju i kako su u 63 slučaja oduzeli protupravno stečenu imovinsku korist u iznosu od gotovo 130.000 eura.

Na udaru i OPG-ovci

Ističu kako su navedenih 5852 inspekcijska nadzora obavili u 1498 objekata. Od toga je nadzor bio u 1342 ugostiteljska objekta, 56 trgovina, 27 OPG-ova i u 91 objektu u kojima se obavljaju ostale djelatnosti.

Među ugostiteljskim objektima kontrolirali su hotele, kampove, objekte za smještaj, restorane, barove... Naravno, veliku većinu njih na obali.

Tamo su pune ruke posla imali i turistički inspektori koji su od 12. svibnja do 3. kolovoza obavili 1251 inspekcijski nadzor. U samo 408 njih nisu utvrdili povrede propisa. Tako su protiv prekršitelja podnijeli 30 optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka, donijeli 99 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 77,3 tisuće eura, a od čega su naplatili gotovo 12.000. U 62 slučaja su i oduzeli protupravno stečenu imovinsku korist u ukupnom iznosu od gotovo 130.000 eura.

INSPEKTORAT NA TERENU Inspekcija objavila: Pogledajte koje nepravilnosti su utvrđene na Thompsonovom koncertu
Inspekcija objavila: Pogledajte koje nepravilnosti su utvrđene na Thompsonovom koncertu

- Na mjestu izvršenja prekršaja naplatili su 375 kazni u ukupnom iznosu od 90.478,24 eura - dodaju iz Državnog inspektorata.

Istaknuli su i kako su turistički inspektori u području ugostiteljstva i pružanja usluga u turizmu uprihodili u državnim proračun 112.675,79 eura. Inspekcijske nadzore, između navedenih, obavljali su i inspektori rada, sanitarni inspektori, tržišni, poljoprivredni, vodopravni inspektori i drugi.

