Inspektori stižu u Čavoglave, načelnik: 'Nismo znali da je Thompson ilegalno gradio'

Nakon otkrića Nove TV o tome da Marko Perković Thompson posjeduje dva ilegalna objekta u Čavoglavama, stigao je i odgovor Državnog inspektorata.

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata nije zaprimila prijavu koja upućuje na moguće izvođenje bespravnih građevinskih radova na k.č. 1315/7 i 1315/8 k.o. Čavoglave. Slijedom novih saznanja, inspekcijski očevid na predmetnoj lokaciji je uvršten u plan rada obavljanja nadzora zakonitosti građenja", objasnili su iz Inspektorata za Dnevnik Nove TV.

Cijelu situaciju je prokomentirao i načelnik Općine Ružić pod koju spadaju i Čavoglave.

- Mi nismo znali za nelegalnu radnju na navedenim česticama - rekao je načelnik Josip Sučić.

Iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko-kninske županije navode da za čestice na kojima su vidljivi izgrađeni objekti nije bilo zahtjeva za izdavanje akata za gradnju, pa ni potvrdu o jednostavnoj građevini.

Kako je Thompson dobio struju u spornim objektima također ostaje nejasno jer za tako nešto potrebno je imati dozvole za gradnju i uporabnu dozvolu. Struja jest "dovedena" do susjedne čestice, no vještaci naglašavaju da se struja s te čestice nikako ne može legalno koristiti na česticama na kojima su sagrađeni sporni objekti. HEP je na sve, na upit "Provjerenog", objasnio da je "u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, s podnositeljem zahtjeva potpisan Ugovor o korištenju mreže. Na temelju Ugovora na navedenoj je katastarskoj čestici realizirano priključenje jednostavne građevine", da bi kasnije dodali da "prilikom izrade projektne dokumentacije za gradnju jednostavne građevine, projektant svojim potpisom i pečatom jamči da je ista izrađena u skladu s pravilima struke te svim zakonskim i podzakonskim aktima", tumače iz HEP-a.