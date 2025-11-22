Obavijesti

Show

Komentari 3
Druga večer u Gradskom vrtu

VIDEO Thompson je podijelio snimku atmosfere s početka drugog koncerta u Osijeku

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Thompson je podijelio snimku atmosfere s početka drugog koncerta u Osijeku
4
Foto: Instagram

Dvorana je, kao i prvog dana, ispunjena do posljednjeg mjesta. 'Pozdrav iz Osijeka 22.11.2025', napisao je pjevač uz video na Instagramu

Pjesmom 'Ustani iz sjene' Marko Perković Thompson započeo je u subotu drugi koncert u Gradskom vrtu u Osijeku, gradu kojim je otvorio dvoranske turneje u Hrvatskoj. Dvorana je, kao i prvog dana, ispunjena do posljednjeg mjesta. Pjevač se atmosferom pohvalio i na društvenim mrežama.

- Pozdrav iz Osijeka 22.11.2025. - napisao je.

Thompson je prvi koncert u sklopu turneje imao u petak. Oba koncerta za ovaj grad rasprodana su čim su ulaznice puštene u prodaju. U jednom trenutku Thompson je morao zaustaviti koncert zbog zapaljene baklje u publici, javili su lokalni mediji.

THOMPSON PODIJELIO ATMOSFERU Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'
Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'

Zbilo se to usred pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo'. Thompson je zamolio publiku da to ne rade: 'Molim vas, nemojte to raditi, jako je opasno. Razumijem emocije, razumijem sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi'.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
SLIČNOST JE NEUPITNA

FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ove slavne glumice, manekenke i glazbenice tijekom godina su stekle veliku slavu, a pod povećalom su došla i njihova djeca. Mnoge su krenule stopama svojih slavnih majki, a neke od njih teško je razlikovati od poznatih majki, obzirom na činjenicu koliko sliče.
Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'
'MASTERCHEF'

Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'

Atmosfera je kulminirala trenutkom u kojem je chef Mario, nezadovoljan razinom izvedbe, napustio kuhinju uz riječi: 'Ako je svima sve jasno, nećemo više dužiti ovu agoniju. Dođem za čas'
Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'
THOMPSON PODIJELIO ATMOSFERU

Osijek u deliriju. Tisuće sa zastavama pjevaju 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'

Marko Perković Thompson objavio je na Instagramu snimku s koncerta u osječkom Gradskom vrtu, tijekom izvedbe pjesme 'Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025