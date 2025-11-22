VIDEO Thompson je podijelio snimku atmosfere s početka drugog koncerta u Osijeku

Pjesmom 'Ustani iz sjene' Marko Perković Thompson započeo je u subotu drugi koncert u Gradskom vrtu u Osijeku, gradu kojim je otvorio dvoranske turneje u Hrvatskoj. Dvorana je, kao i prvog dana, ispunjena do posljednjeg mjesta. Pjevač se atmosferom pohvalio i na društvenim mrežama.

- Pozdrav iz Osijeka 22.11.2025. - napisao je.

Thompson je prvi koncert u sklopu turneje imao u petak. Oba koncerta za ovaj grad rasprodana su čim su ulaznice puštene u prodaju. U jednom trenutku Thompson je morao zaustaviti koncert zbog zapaljene baklje u publici, javili su lokalni mediji.

Zbilo se to usred pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo'. Thompson je zamolio publiku da to ne rade: 'Molim vas, nemojte to raditi, jako je opasno. Razumijem emocije, razumijem sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi'.

Foto: Instagram