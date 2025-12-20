Instalirala aplikaciju da dobije 'povrat' novca za neispravnu robu pa ostala bez tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin zaprimili su jučer, 19. prosinca prijavu od 69-godišnjakinje da joj je s bankovnog računa na prijevaru isplaćen novac.

Naime, kako su priopćili, nepoznata osoba je telefonom kontaktirala žrtvu i dovela je u zabludu da će dobiti povrat novčanih sredstava za proizvod koji je prije toga kupila i naknadno reklamirala kao neispravan. Kako bi joj novac mogao sjesti, uvjerila ju je da na mobitel instalira aplikaciju koja služi za upravljanje uređajima na daljinu.

Putem te aplikacije nepoznati prevaranti su dobili pristup svim njezinim aplikacijama, pa tako i aplikacijama mobilnog bankarstva koje je žrtva imala instalirane na svom mobitelu. Na taj su način s njenog bankovnog računa neovlašteno proveli dvije isplate u ukupnom iznosu od osam tisuća eura.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja.

Zadarska policija objavila je i savjete građanima kako se mogu zaštititi od takvih prijevara.

Kažu da kod prijevara vezanih uz ulaganje počinitelji najčešće žrtve kontaktiraju telefonski s različitih pozivnih brojeva, a često ih upute na lažne internet stranice za ulaganje koje djeluju legitimno.

Potom traže instaliranje aplikacije koja omogućuje kontrolu nad računalom ili mobitelom potencijalne žrtve, nakon čega pristupe aplikaciji Internet ili mobilnog bankarstva i neovlašteno isplate novac s bankovnog računa.

Nerijetko, i kada žrtva shvati da je prevarena, obrati joj se drugi počinitelj i nudi priliku za povrat izgubljenog novca te traži nove uplate kako bi se dio novca vratio, što rezultira samo većim iznosom za koji će osoba biti prevarena.

- Ako ne uspiju, javljaju se iz lažnog "ureda za porez" te inzistiraju na daljnjim uplatama uz obrazloženje kako će nakon uplate "poreza" uslijediti isplata navodno ostvarene dobiti, što se u pravilu nikada ne dogodi, već se opet u slučaju uplate povećava konačni iznos štete. Stoga građanima, savjetujemo da se prije ulaganja dobro informiraju i zatraže nepristran financijski savjet stručne osobe, kao i da budu sumnjičavi kada se u ponudama obećava sigurna investicija i velika dobit - kažu iz policije.

Tijekom komunikacije, nastavljaju, ne treba dostavljati nikakve povjerljive osobne podatke, fotografije osobnih isprava, bankovnih kartica, slanje jednokratnih zaporka aplikacija internetskog bankarstva, kao i druge podatke vezane za autorizaciju bankovnih transakcija.

U slučaju bilo kakve sumnje na prijevaru potrebno je obratiti se policiji.