Interventna policajka otkrila nam je trikove obrane za žene

Što si živčana, vjerojatno imaš mengu, jedan je klasičan ženski stereotip s kojim se susreće i Tena Matić (26), mlada članica interventne policije koja me u samo nekoliko pokreta oborila na pod i stavila mi lisice na ruke. Iako na prvu izgleda kao sasvim obična djevojka, s Tenom ne želite obarati ruku jedan na jedan, jer budite sigurni, izgubit ćete. S obzirom na to da živimo u svijetu gdje je seksizam ukorijenjen u društvo i sama sam možda na početku posumnjala u sposobnosti ove interventne policajke, no ubrzo sam požalila.

- Samo se opusti, da ti nešto ne slomim - rekla mi je Tena s osmijehom na licu prije nego što mi je počela pokazivati vježbe koje žene mogu iskoristiti za obranu u situacijama opasnim po život. Blago sam joj se nasmiješila, ali moram priznati kako mi nije bilo svejedno.

Za samo nekoliko trenutaka uhvatila mi je ruku, a ja od boli nisam imala nikakve druge opcije nego kleknuti na pod što je bila i njezina namjera. Eh, da sam bar i sama znala ove trikove u situacijama kad bi me netko u klubu primio za stražnjicu ili bi mi sigurnost bila ugrožena.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Bitno je samo da primiš ruku da je možeš lomiti, tako da se osoba ne može ni pomaknuti. Možeš lomiti i prste, sad ću ti pokazati - govori mi Tena koja je odrasla s tatom, zapovjednikom interventne policije u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Između par pucketanja kostiju, mojeg jaukanja i njezinih 'ninja' pokreta, shvatila sam da više nikad neću podcijeniti nijednu ženu u uniformi.

Kroz djetinjstvo, ova mlada policajka imala je previše energije pa ju je odlučila usmjeriti u 'tučnjavu'. Nema veze pada li tuča, snijeg ili sjekire s neba, kad si na zadatku, moraš u potpunosti biti posvećen njemu. Tako se Teni zna dogoditi da nekad i po 12 sati stoji u opremi teškoj 20 kila, bez odlaska na WC, a posebno je 'zabavno onih dana u mjesecu'.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Malo je žena u interventnoj policiji. Mislim da se traže neke stvari na koje djevojke nisu spremne, poput pomalo ludih smjena. Zato je bitno da imaš puno ljubavi prema ovom poslu - priča Matić koja je posljednjih šest godina radi na terenu. Tu su prosvjedi, nogometne utakmice, migrantske krize, gašenje požara, ali i vježbe karabinjera na kojima policajce gađaju bocama i ciglama.

- Kad imam kacigu na glavi ne vide da sam žena, no kad progovorim i budem oštrija odmah dolaze komentari 'vjerojatno je u PMS-u', dok muški kolege nemaju takvih problema. Mislim da bi trebalo više pričati o tim stereotipima, baš kako bi ih mogli iskorijeniti iz društva - govori Tena, a ja se nisam mogla više složiti s njom. S obzirom na to da interventni policajci treniraju i do nekoliko sati dnevno, od teretane do same obuke, ne zaslužuju da ih se podcjenjuje, pogotovo ne u kontekstu rodnih uloga.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

I dok neki na pojam interventne policajke zamisle Laru Croft iz Tomb Raidera, istina je 'malo' drugačija.

- Ne smijemo imati nakit, ne smijemo biti jako našminkane jer ne predstavljaš sebe već hrvatsku policiju - priča mi Tena koja na sebi nema trunku šminke. Vidi se da je pomalo neispavana, vjerojatno ima i muskulfiber, no ne skida osmijeh s lica.

Veliku podršku daje joj i dečko, također pripadnik interventne policije, s kojim je u vezi već pet godina.

- Puno znači to razumijevanje, zna da sam stajala negdje cijeli dan na suncu, da nisam imala WC ni vodu pa kad dođem doma samo me pusti na miru. Općenito ne pričamo previše o poslu jer pokušavamo odvojiti to od privatnog života - rekla mi je ova 26-godišnjakinja koja te jednako dobro može prebiti bosa, u tenisicama ili pak u štiklama.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Ako idu one u špic, možeš bez problema izmlatiti nekog - smije se Tena i poručuje djevojkama koje izlaze po klubovima da su uvijek u pratnji.

- Kad je grupa cura u izlasku, mislim da je bitno da se drže zajedno, barem dvije po dvije. Znam da malo smiješno zvuči kad cure uvijek idu u paru na WC, ali to je ipak puno sigurnije - zaključuje interventna policajka te savjetuje da žene uz sebe uvijek imaju suzavac koji je praktičan za torbu jer je mali, a i cjenovno je prihvatljiv.

Trikovi kako se obraniti od napada

1. Ključ na laktu

Prvo se rade škare rukama za lakat i povlači se prema sebi. Istovremeno se koljenom udara u trbuh. Treba pripaziti gdje se udara kako se ne bi izbio zrak osobi pa tako treba ciljati zelenu zonu, odnosno trbuh. Zatim se fiksira glava na bedro, hvata za čeljust i okreće prema van.

2. Stisak prstiju

Sa rukom primiti mali prst i prstenjak te ih rotirati u suprotnu stranu.

3. Obrana od napada za kosu s leđa

Bitno je s oba dvije ruke uhvatiti napadačevu ruku, pritisnuti je prema glavi. Uz rotaciju istrgnuti ruku prema dole, kad je naglo povučemo onda automatski lomimo ruku i dobijemo ključ na laktu.

4. Obrana od šamara

S lijevom rukom primiti napadačevu desnu ruku te napraviti hvat za podlakticu i rotaciju. U rotaciji se lomi dlan prema van.

Tema: Hrvatska