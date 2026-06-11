INTERVJU Viktor Šimunić samo za 24sata: 'Neka uzimaju i nose sve što žele, ja neću stati nikad'

Dan nakon pretrage doma i ureda, gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić ponavlja kako ga pokušaji političkog zastrašivanja neće zaustaviti u borbi protiv korupcije.

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Pokretanje videa... VIDEO Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" | Video: 24sata/pixsell

Dan nakon pretresa vratili su vam dvije kuverte i dva zapisnika. Što je bilo u njima?

Vraćeni su mobiteli mojih roditelja. Samo to.

Jesu li vam objasnili zašto su roditeljima uzeli mobitele?

Gospođa koja ih je oduzela rekla je da je dobila takav nalog i da mora postupati. Oduzeli su ih jer ja plaćam račune. Pokušao sam im objasniti da mogu vidjeti ispis poziva i sve, da mama koristi mobitel za komunikaciju s bolnicom. Ona je ove godine već 35 puta bila u bolnici, ima više od 25 dijagnoza. Na tjednoj bazi odlazi u bolnicu minimalno jedanput i oduzmete joj mobitel. O čemu pričamo? Da sam želio sakriti mobitele ili bilo što drugo, u godinu i pol, otkad ovo traje, ili zadnjih mjesec dana, otkad je izašlo u medijima, mogao sam mobitele odnijeti u Indiju. U vulkan sam ih mogao baciti jer sam bio i na Etni.

Jesu li se barem ispričali?

Ispričali su se, no ne znam je li to zbog toga što su obećali da će isti dan vratiti mobitele, a vratili su ih sutra ujutro.

Roditelje je to potreslo?

Još su potreseni. Tko ne bi bio?

U svojim istupima povezali ste ovu akciju s podacima koje imate o sportskim savezima, no Uskok odbacuje te tvrdnje. Kako to komentirate?

Indikativno je to, ne pamtim da je Uskok demantirao nekog političara. Javljaju se DORH i ministar Tonči Glavina. Kakve veze ministar sporta ima s ovim što se događa? Očito ih peče što se propitkuje kako se troši javni novac, novac javnih tvrtki, ministarstva i HOO-a.

Rekli ste da nećete stati. Spremni ste na sve? Znamo kako prolaze ljudi koji upozoravaju na korupciju.

Ne namjeravam stati. Logično bi bilo da, ako sam kriv, imaju dokaze da sam nešto napravio i da postoji opasnost da ću ponoviti to nešto, ili da ću utjecati na svjedoke, oni bi mene u srijedu odmah zatvorili. I dalje sam na slobodi, sve smo im dali i dat ćemo što god žele. Neka nose sve što hoće iz Grada. Nemamo što skrivati.

Neslužbeno se u javnosti spominje da ste na meti istražitelja zbog Adventa, koji je organizirao Grad Oroslavje i Turistička zajednica, kojoj ste predsjednik?

U medijima se prikazalo sve što se događa.

Navode se sumnje u nepravilnosti pri nabavi?

Tu je, koliko znam, riječ o dva postupka jednostavne nabave. Te nabave nije provodio Grad nego Turistička zajednica. Kao predsjednik Turističke, nemam utjecaja na pokretanje postupaka i administraciju. Kao predsjednik potpisujem dokumente. Da sam htio namještati natječaje i baviti se smicalicama, ne bih od prvog dana u Gradu Oroslavju promijenio pravilnik i objavljivao sve jednostavne nabave Grada, kad su bile kune od 70.000 kuna do praga javne nabave, a danas od 10.000 eura do praga javne nabave. Sve je objavljeno na webu i može se javiti tko god hoće.

Naveli ste da je riječ o političkom pritisku zbog iznošenja istine. Mislite li da se ovime u javnosti želi stvoriti dojam ‘svi su isti’?

Naravno da se želi. To je jedini cilj. Mislim da je to porazno za jednu državu. Prema anketama, većina građana ne vjeruje institucijama. To je opet indikativno. Ovo je početak moje borbe za demokraciju u našoj domovini. Vrijeme je da se konačno nešto promijeni. Kad sam dotaknuo te sportske saveze, govorio sam da to moramo očistiti sad jednom zauvijek ili se to neće očistiti nikad. Mislim kako je vrijeme zrelo da se naprave istinske promjene i da ova zemlja krene pravim i poštenim smjerom bez korupcije.

Imate li poruku za kraj?

Imam poruku za mlade: Nitko se ne smije dati zastrašiti. Trebamo svi dignuti glave i boriti se za našu zemlju, počevši svatko od svoje općine i grada, pa na kraju za dobrobit naše zemlje.